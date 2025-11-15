Premier

हजारो-लाखो नाही तर फक्त 2 मतांमुळे मैथिली हरलेली रिअलिटी शो; लहान वयापासूनचं टॅलेंट ते सोशल मीडिया स्टार

Maithili Thakur Journey : मैथिली ठाकूरने फक्त 25 व्या वर्षी बिहार विधानसभा निवडणूक जिंकली. सध्या राजकारणात चर्चेत असलेल्या मैथिली फक्त 2 मतांमुळे गाण्याची स्पर्धा हरली होती.
Entertainment News : प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकूरने कमी वयातच गायन क्षेत्रात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. तिच्या गाण्याची चर्चा संपूर्ण जगभरात आहे. वयाच्या चौथ्या वर्षांपासून मैथिलीने स्वतःची ओळख कमावली आहे. आता ती राजकारणी म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करतेय.

