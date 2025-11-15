हजारो-लाखो नाही तर फक्त 2 मतांमुळे मैथिली हरलेली रिअलिटी शो; लहान वयापासूनचं टॅलेंट ते सोशल मीडिया स्टार

Entertainment News : प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकूरने कमी वयातच गायन क्षेत्रात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. तिच्या गाण्याची चर्चा संपूर्ण जगभरात आहे. वयाच्या चौथ्या वर्षांपासून मैथिलीने स्वतःची ओळख कमावली आहे. आता ती राजकारणी म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करतेय. .राजकारणात पदार्पण करण्यापूर्वी मैथिलीने म्युझिक इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःची ओळख कमावली आहे. 25 जुलै 2000 मध्ये बिहारमध्ये मैथिलीचा जन्म झाला. त्यावेळी ती 4 वर्षांची होती. त्यानंतर तिचं कुटूंब दिल्लीत स्थायिक झालं. तिथे ती तिच्या आजोबांकडून गाणं शिकली. सुरुवातीला ती जागरण आणि गाण्याच्या कार्यक्रमांमध्ये गाणं गायची. .यानंतर मैथिलीने रियालिटी शोमध्ये भाग घेण्यास सुरुवात केली. अकरा वर्षांची असताना तिने लिटिल चॅम्प्स या कार्यक्रमात तिने भाग घेतला. यानंतर इंडियन आयडॉल ज्युनियरमुळेही तिला लोकप्रियता मिळाली. .पण 2016 मध्ये मैथिली जिनियस यंग सिंगिंग ही स्पर्धा जिंकली. पण रायझिंग स्टार हा रियालिटी शो ती फक्त 2 मतांमुळे हरली होती. त्यामुळे ती या सीजनची उपविजेती ठरली होती. त्यानंतर तिला बरीच लोकप्रियता मिळाली. ती बिहारमध्ये तिच्या गाण्यामुळे प्रसिद्ध आहेच याबरोबरच ती बिहारमधील सगळ्यात तरुण महिला आमदार बनली आहे. .Video : कलेचा होणार अपघात तर मालिकेत नवी एंट्री ! प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनाही धक्का "कधीतरी चांगलं दाखवा".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.