पलाश मुच्छल स्मृतीला धोका देत होता? फ्लर्टी चॅट्स व्हायरल, लग्न मोडणार?

भारतीय महिला क्रिकेट संघाची स्टार फलंदाज स्मृती मानधना आणि संगीतकार पलाश मुच्छल यांचं लग्न रद्द झालं. स्मृतीच्या वडिलांना हार्ट अटॅक आल्यामुळे लग्न पुढं ढकलण्यात आलय. पलाशची बहीण आणि स्मृतीचे व्यवस्थापक यांनी श्रीनिवास मानधना यांची प्रकृती बरी झाल्यानंतरच लग्न होईल असं सांगितलंय. परंतु त्यांचं लग्न मोडल्यानंतर वेगवेगळे कारण समोर येत आहेत. सध्या सोशल मीडियावर वेगळ्याच चर्चा रंगत आहे. पलाश स्मृतीला धोका देत असल्याचं बोललं जातय. काही चॅट्स व्हायरल झाल्यानंतर तो धोका देणारा पलाशच तर नाही ना? अशा चर्चा सोशल मीडियावर रंगत आहेत. .फ्लर्टी चॅट्स सोशल मीडियावर व्हायरलवडिलांना हृदयविकाराचा झटका आला असं म्हणत स्मृती पलाश यांचं लग्न अचानक पुढे ढकललं. परंतु आता याला वेगळं वळण लागलय. पलाशचे एका महिलेसोबतचे फ्लर्टी चॅट्सचे स्क्रीनशॉट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. परंतु याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आली नसून सोशल मीडियावर ते स्क्रीनशॉट्स व्हायरल होत आहेत. .ती महिला कोण?मेरी डी कोस्टा या महिलेनं इन्स्टाग्राम स्टोरीवर पलाशसोबत झालेल्या चॅट्सचे स्क्रीनशॉट्स शेअर केले आहेत. यामध्ये ती पलाश स्मृतीसोबतच्या त्याच्या लॉन्ग डिस्टेन्सबाबत बोलतेय. तसंच ती त्यांच्या टूर्ससंदर्भात उघडपणे बोलताना पहायला मिळतेय. या चॅटिंगमध्ये मेरीने पलाशला स्मृती आवडते का? असा प्रश्न केला. त्यावर त्याने ते उत्तर देणं टाळल्याचं चॅटमधून दिसून येतय. .पलाश धोका देतोय?सोशल मीडियावर हे चॅट्स वाऱ्यासारखे व्हायरल झाले आहे. परंतु याबाबत अजून कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आली नाही. काही नेटकऱ्यांनी पलाशचं कोरिओग्राफरसोबत अफेअर असल्याचा दावा केलाय. तसंच लग्न रद्द झाल्याने पलाशला सोशल मीडियावर नेटकरी प्रचंड ट्रोल करताना पहायला मिळताय. .Smriti - Palash Wedding: 'स्मृतीच्या वडिलांच्या प्रकृतीमुळे...', भाऊ पलाशचं लग्न लांबणीवर पडल्यानंतर पलक मुच्छलची पोस्ट.