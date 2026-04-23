बापरे! वयाच्या ३० व्या वर्षी प्रसिद्ध अभिनेत्रीचं निधन, बेशुद्ध पडली अन्...

30-YEAR-OLD ACTRESS DIVYANKA SIROHI FOUND DEAD: सोशल मिडिया कटेंट क्रिएटर आणि मॉडेल अभिनेत्री दिव्यांका सिरोही हिचं निधन झालय. धक्कादायक म्हणजे वयाच्या ३० व्या वर्षी तिचा मृत्यू झालाय. दिव्यांकाची बहीण आरतीनं सोशल मीडियावर पोस्ट करत बहिणीच्या निधनाची बातमी दिली. त्यात तिने लिहलं की, 'सांगायला अत्यंत दु:ख होतोय की, माझी धाकटी बहीण दिव्यांका हिचं २१ एप्रिल रोजी निधन झालं आहे. तिच्या आत्म्यास शांती लाभो.'.माहितीनुसार गाझियाबादच्या राजनगर एक्सटेंशन इथं घरी असताना तिची प्रकृती अचानक बिघडली. त्यात ती बेशुद्ध पडली. त्यातच तिचा मृत्यू झाला. दरम्यान तिच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. कुटुंबाने दिलेल्या माहितीनुसार, 'मंगळवारी दिव्यांकाची प्रकृती नॉर्मल होती. तिचा भाऊ काही कामासाठी बाहेर गेला होता. जाताना त्याने गेट बंद करायला सांगितलं होतं. त्याच्या मॅसेजवर दिव्यांकाने ओके असं उत्तरही दिलं होतो. परंतु जेव्हा कुटुंबातील लोक घरी आले तर दिव्यांका मृतावस्थेत आढळली.'.कुटुंबाने सांगितलं की, 'तिचं शरीर पुर्ण कडक झालं होतं. तसंच थोडी सूज सुद्धा आली होती. परंतु तिच्या मृत्यूचं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. हृदयविकाराच्या झटक्यानं तिचा मृत्यू झाला असावा असा अंदाज लावला जातोय. परंतु तिच्या मृत्यूचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. इतक्या तरुण वयात असं हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन होणं खुप धक्कादायक आहे.'.दिव्यांकाचे १३ लाख फॉलोअर्स होते. ती सध्या गाढियाबादमध्ये राजनगर एक्सटेंशन इथं एका सोसायटीमध्ये भावा-बहिणीसोबत राहत होती. तिने बीसीए पुर्ण केलं होतं. तसंच सिक्कीममधून एमबीएची पदवी मिळवली. 'मेरी मम्मी नु पसंद नी तू' गाण्यावरचा तिचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता.