पाणीपुरी ठरली प्रेमाचं प्रतिक! पुजा-सोहमची हटके लव्हस्टोरी, सोहम म्हणाला...'तिने इन्स्टाग्रामवर मॅसेज केला आणि...'

Soham Bandekar Love Story: आदेश बांदेकर आणि सुचित्रा बांदेकर यांचा मुलगा सोहम बांदेकरचं डिसेंबरमध्ये थाटामाटात लग्न झालं. त्याने अभिनेत्री पूजा बिरारीसोबत लग्नगाठ बांधली. परंतु पूजा आणि सोहमची लव्हस्टोरी कुठे सुरु झाली? ते दोघे कुठे भेटले हे चाहत्यांना माहितीच नाही. दरम्यान अशातच आता सोहमनं एक मुलाखतीत त्यांची हटके लव्हस्टोरी चाहत्यांना सांगितली आहे. .पुजा आणि सोहम यांनी राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी एकमेकांबद्दलचे अनेक किस्से चाहत्यांसोबत शेअर केले. यावेळी बोलताना सोहम म्हणाला की, 'अल्मोस्ट सुपर सपोर्टर नावाच्या मालिकेत पुजानं कॅमिओ केला होता. तेव्हा सगळं शुटिंग घोडबंदरला व्हायचं आणि सगळा खर्च मी बघयचो. त्यावेळी एकही शब्द पुजाशी बोललो नाही. नंतर बोलता बोलता मावशी आजी पुजाबद्दल विचारायला लागले.'.'तेव्हा मी इन्स्टाग्रामवर एक खाण्याची सीरिज सुरु केली होती. तर त्यात मी एकदा रॅमियनचा फोटो टाकलेला. तेव्हा मला एक मॅजेस आला, मला वाटलं पुजाचे खुप फॅन पेज आहेत. त्यातला असेल परंतु खरंच पुजाने मॅसेज केला होता. मी तिला त्या जागेबद्दल सांगतिलं. नंतर मी दुबईला गेलेलो तेव्हा माझा भाचा तिथं राहयाचा, तो नाचायचा आणि त्यामागे हीरामंडी सुरु होती. मी इनोसन्सबद्दल पोस्ट केली त्यावरही पुजाचा रिप्लाय आला.'.आमच्यात नंतर चांगली मैत्री झालेली, आणि मला कळलेलं की, तिला पाणीपुरी आवडते. त्यामुळे एकदा मी पुजाला विचारलं की, भेटशील का? मी तुला खुप चांगली पाणीपुरी खायला देईन. मग मी तिला प्रशांत कॉर्नरची पाणी पुरी खाऊ घातली. त्याच्या बाजूला असलेली सतरंग पाणीपुरी ती सुद्धा खाली. बराच वेळ आम्ही एकत्र घालवला. तेव्हा आमच्यात चांगलं बॉण्ड झालेलं. त्यामुळे मी सांगितलं की, जर मी प्रेमात पडलो तर आता मी लग्नच करणार. तिचा सुद्धा तोच विचार होता. मग मी आईला पुजाबद्दल सांगितलं. ती सुद्धा खुप खुश झाली..सोहम पुढे म्हणाला की, 'मी तिला 9 ऑगस्ट 2024 रोजी प्रपोज केलं त्यावेळी मी तिच्यासाठी कानातले आणले होते. नंतर सगळे भेटले आणि आमचं लग्न ठरलं. सगळ्या गोष्टी अगदी सहज जमल्या'. दोघांचं लग्नही अगदी धुमधडाक्यात पार पडलं. खरंतर दोघांच्या प्रेमात पाणीपुरी महत्त्वाची ठरली..