पाणीपुरी ठरली प्रेमाचं प्रतिक! पुजा-सोहमची हटके लव्हस्टोरी, सोहम म्हणाला...'तिने इन्स्टाग्रामवर मॅसेज केला आणि...'

SOHAM BANDEKAR REVEALS HIS UNIQUE LOVE STORY WITH POOJA BIRARI: आदेश बांदेकर आणि सुचित्रा बांदेकर यांचा मुलगा सोहम बांदेकर याचं अभिनेत्री पूजा बिरारीसोबत डिसेंबरमध्ये थाटामाटात लग्न झालं. मात्र त्यांच्या प्रेमकथेची सुरुवात कशी झाली, हे फारसं कुणालाच माहिती नव्हतं.
Apurva Kulkarni
Soham Bandekar Love Story: आदेश बांदेकर आणि सुचित्रा बांदेकर यांचा मुलगा सोहम बांदेकरचं डिसेंबरमध्ये थाटामाटात लग्न झालं. त्याने अभिनेत्री पूजा बिरारीसोबत लग्नगाठ बांधली. परंतु पूजा आणि सोहमची लव्हस्टोरी कुठे सुरु झाली? ते दोघे कुठे भेटले हे चाहत्यांना माहितीच नाही. दरम्यान अशातच आता सोहमनं एक मुलाखतीत त्यांची हटके लव्हस्टोरी चाहत्यांना सांगितली आहे.

