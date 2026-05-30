कोट्यवधींचं घर थेट कुवेतच्या दूतावासाला लीजवर! सोनाक्षी सिन्हाची रिअल इस्टेटमध्ये मोठी डील; किती मिळणार भाडं

बॉलिवूड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा हिच्या घराचे सुंदर फोटो अनेकदा सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. सोनाक्षी तिच्या चित्रपटांसोबतच तिच्या वैयक्तिक आयुष्यासाठीही चर्चेत असते. नुकतीच तिची वेबसीरिज 'सिस्टम' प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. यातील तिच्या अभिनयाचंदेखील कौतुक होतंय. अभिनयासोबतच गुंतवणुकीच्या बाबतीतही सोनाक्षी सजग असते. आता रिअल इस्टेटच्या क्षेत्रात तिने एक मोठी डील केली आहे. सोनाक्षीने तिचं मुंबईतलं घर भाड्याने दिलंय. तेही कुणा भारतीयाला नाही तर थेट कुवेत देशाच्या दूतावासाला. या घराचं भाडं वाचून तुमच्याही भुवया उंचावतील. .'सीआरई मॅट्रिक्स'च्या नवीन कागदपत्रांनुसार, सोनाक्षीने मुंबईतील बांद्रा येथील आपला आलिशान फ्लॅट कुवेत दूतावासाला एका वर्षासाठी लीजवर दिला असून, याचं एकूण भाडं तब्बल १.९२ कोटी रुपये आहे. कुवेतचे काउन्सिल जनरल 'इमाद अब्दुल अजीज अल-खराज' यांनी आपल्या कुटुंबासह आणि कर्मचाऱ्यांसह राहण्यासाठी हे घर भाड्याने घेतलं आहे. हे आलिशान अपार्टमेंट बांद्रा वेस्ट मधल्या अत्यंत प्रतिष्ठीत अशा '८१ ऑरेट' इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर आहे. सरकारी पेपर्सनुसार, या अपार्टमेंटचा कारपेट एरिया ४,३५० चौरस फूट इतका असून त्यात २७ चौरस फुटांचा नोकरांसाठीचं वॉशरूम एरिया सुद्धा आहे. .सोनाक्षीला किती मिळणार भाडं?या व्यवहाराची अधिकृत नोंदणी २५ मे २०२६ रोजी करण्यात आली. या हाय-प्रोफाइल व्यवहारासाठी ९६,००० रुपये स्टॅम्प ड्युटी आणि १,००० रुपये नोंदणी शुल्क (Registration fee) भरण्यात आले आहेत. या आलिशान घराचं महिन्याचं भाडं तब्बल १६ लाख रुपये असून पुढच्या १२ महिन्यांसाठी हा करार करण्यात आला आहे. या लीजची सुरुवात ७ जून २०२६ पासून होणार असून, हा परवाना ६ जून २०२७ रोजी संपणार आहे. या भाडेकरारासोबत कुवेतच्या काउन्सिल जनरलना अपार्टमेंटमध्ये गाड्या पार्क करण्यासाठी तीन स्वतंत्र पार्किंग स्लॉट देखील देण्यात आले आहेत. मुंबईत कुवेतचा मुख्य दूतावास हा दक्षिण मुंबईतील चर्चगेट भागात असलेल्या केसी कॉलेजजवळ आहे, तर राहण्यासाठी त्यांनी बांद्र्यातील या घराची निवड केली आहे..ज्या '८१ ऑरेट' इमारतीमध्ये हे घर आहे, तिथे राहणाऱ्यांसाठी अनेक जागतिक दर्जाच्या आणि अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत. या बिल्डिंगमध्ये एक सुसज्ज जिम, लायब्ररी, मीटिंग रूम, दोन मोठे स्विमिंग पूल (एक पुरुषांसाठी आणि एक महिलांसाठी स्वतंत्र), वॉकिंग आणि जॉगिंग ट्रॅक, बँक्वेट हॉल, तीन सुंदर बागा, योग स्टुडिओ, ओपन स्काय फिटनेस सेंटर, मुलांसाठी खेळण्याची जागा आणि एक मोठा क्लब हाऊस यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे. नवीन भाडेकरू या सर्व सुविधांचा वापर कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता करू शकणार आहेत. सोनाक्षी सिन्हाने २०१० मध्ये सलमान खानसोबत 'दबंग' चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले होते आणि त्यानंतर 'रावडी राठोड', 'लुटेरा' आणि 'अकिरा' यांसारख्या चित्रपटांमधून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे.