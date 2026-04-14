'कोअँक्टर त्रास देतो आणि ते...' सोनाली कुलकर्णीने सांगितला सेटवरचा किस्सा, म्हणाल्या...'माणूस म्हणून किती खाली..'

SONALI KULKARNI BREAKS SILENCE ON DIFFICULT CO-ACTOR: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्यांना अभिनयासाठी अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. मराठी सिनेसृष्टीतील सगळ्यात शांत आणि गुणी अभिनेत्री म्हणूनही त्यांची ओळख आहे. सोनाली या अभिनयाबरोबरच उत्तम लेखिका सुद्धा आहे. त्यांनी आतापर्यंत अनेक सिनेमांमध्ये काम केलय. दरम्यान एका मुलाखतीत त्यांनी कोअँक्टरबरोबरचा अनुभव शेअर केलाय. .सोनाली कुलकर्णी यांनी काही दिवसापूर्वी 'द कांचन अधिकारी शो'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी अभिनयासह अनेक गोष्टींवर आपली मतं माडली. सोनाली कुलकर्णी या त्यांच्या परखड आणि स्पष्ट विचारांसाठी सुद्धा ओळखल्या जातात. त्यामुळे त्यांनी मुलाखतीत सुद्धा कोअँक्टर बद्दलचं आपलं मत अतिशय स्पष्टपणे माडलं. 'समोरच्या व्यक्तीच्या माणसाच्या वागण्याची चीड येते' असं त्या मुलाखतीत म्हणाल्या होत्या..कोअँक्टर बद्दल मत मांडताना त्या म्हणाल्या की, 'जेव्हा मी काम करत असते तेव्हा कोअँक्ट ज्या पद्धतीनं त्रास देतो तेव्हा ते कोणाला सांगता नाही येत. त्याला आपण नाही म्हणू शकतं काडीमोड दे. अगदी चीड येते. काम करायला भेटल्यानंतर रंगभूमी सिनेमा याचे गोडवे गावे, याची गरज नसते. आपल्याला आपलं काम करता यावं. परंतु काही माणसं त्यासाठी इतंक खाली पडता ते पाहिलं पाहिजे.' असं त्या मुलाखतीत बोलताना म्हणायची..दरम्यान अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी यांच्याबद्दल बोलायचं झालं त्यांनी मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत स्वत:चं स्थान निर्माण केलंय. त्यांनी चेल्लवी या तमिळ सिनेमातून सिनेसृष्टीत पदार्पण केलय. मुक्ता, दोघी, सिंघम, दिल चाहता है, झिम्मा, नटरंग यासारख्या सिनेमात त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली.