मी सांगत होते मला कपडे बदलू द्या... घराबाहेर येताच सोनालीने केली पोलखोल; म्हणते- चौथ्या दिवशीच बटवर इन्फेक्शन...

'बिग बॉस मराठी ६' सध्या प्रचंड चर्चेत आहे. नुकतंच घरातलं दुसरं एलिमिनेशन पार पडलंय. दुसऱ्या एलिमिनेशनमध्ये सोनाली राऊत एलिमिनेट झाली. मात्र घराबाहेर होताच तिने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत आपल्याला घरात आजार झाल्याचं तिने सांगितलंय. पहिल्याच आठवड्यात इतके सगळे स्पर्धक असल्याने अस्वच्छता राखली गेली नाही आणि तिला इन्फेक्शन झालं असं ती म्हणालीये. .सोनालीने घराबाहेर येताच इट्स मज्जाला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'पहिल्या आठवड्यात जेव्हा मी सगळ्यांना भेटले, तेव्हा अनुभव खूप चांगला होता. त्यातल्या काही जणांना माझ्याबद्दल माहित होतं. त्यांना वाटलेलं की, जर भांडण झालं तर, हिच्याचसोबत होणार. माझा पहिला आठवडा जर पाहिला, तर भांडण माझ्यावरूनच सुरू झालेलं, आणि ग्रुप्समध्येपण आधी ठरलेलं.' .तर कुठे ना कुठे हायजिन कॉम्प्रोमाईज्ड झाली ती पुढे म्हणाली, 'पहिल्याच आठवड्यात तिसऱ्या की चौथ्या दिवशी मला इन्फेक्शन व्हायला लागलं. आपण जेव्हा आतमध्ये राहतो, हे खूप वेगळं आहे. तिथे गार्डनर एरिया पण ओपन नव्हता. जेवढे स्पर्धक होते, ते आपल्याला माहित आहेत. ते वेगळ्या क्षेत्रातून येतात. ते खूप साधे आहेत, तुम्हाला पण माहितीये त्यांची पार्श्वभूमी काय आहे. आपण एकत्र सगळे राहतो, तर कुठे ना कुठे हायजिन, कॉम्प्रोमाईज्ड होते. त्यामुळे मला इन्फेक्शन झालं, त्याचा गेमवर पण परिणाम झाला. मी दुसऱ्या आठवड्यात सगळ्यांपासून लांब राहत होते. मी त्यांच्यामध्ये सहभागी झाली नाही.'.घरात उपचार घेतले पण... सोनाली म्हणाली, 'काळजी सर्वांनीच घेतली. मी स्वतःही स्वतःची काळजी घेत होती. मी तो टास्कसुद्धा केला नाही, शेणाचा. कारण, मला माहितीये, त्याचा परिणाम माझ्या तब्येतीवर होणार होता. मी सांगत होते, मला कपडे चेंज करून द्या, पण कोणाला काही कळतच नव्हतं की, मी कशातून जात होते. डॉक्टर्ससुद्धा आले, पण तेसुद्धा काही सांगू शकत नव्हते. मला औषधं दिलेली, पण त्याचा काहीच परिणाम होत नव्हता. मला घराच्या बाहेर जाऊनच उपचार घ्यावे लागणार होते. अजूनही माझी ट्रिटमेंट सुरू आहे.' .तेव्हा त्याचे काही प्रॉब्लेम नव्हते... मराठी अभिनेत्रीने सांगितला मंदार देवस्थळीसोबतचा अनुभव; झी मराठीवरच केलेली मालिका