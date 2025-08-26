Premier

धैर्य, संघर्ष आणि संगीत प्रवासाची प्रेरणादायी कथा, ‘सॉन्ग्स ऑफ पॅराडाईज’चा हृदयस्पर्शी ट्रेलर प्रदर्शित

Songs of Paradise Trailer Out | Saba Azad & Soni Razdan Shine in Raj Begum’s Biopic: ‘सॉन्ग्स ऑफ पॅराडाईज’ हा चित्रपट काश्मीरच्या पद्मश्री गायिका राज बेगम यांच्या जीवनावर आधारित आहे.एका स्त्रीच्या संघर्षाची, धैर्याची आणि संगीतप्रेमाची भावस्पर्शी कहाणी प्रेक्षकांसमोर येते.
Songs of Paradise Trailer Out | Saba Azad & Soni Razdan Shine in Raj Begum’s Biopic
Songs of Paradise Trailer Out | Saba Azad & Soni Razdan Shine in Raj Begum’s Biopicesakal
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 'सॉन्ग्स ऑफ पॅराडाईज' हा चित्रपट २९ ऑगस्ट रोजी प्राईम व्हिडिओवर प्रदर्शित होतोय.

2 सबा आझाद आणि सोनी रझदान यांनी काश्मिरी गायिका राज बेगम यांच्या भूमिकेत अभिनय केला आहे.

3 हा चित्रपट महिलांच्या धैर्याची आणि संगीत प्रवासाची भावस्पर्शी कथा सांगतो.

Loading content, please wait...
movie
Actor
actress
singer
classical singer
Entertainment news
marathi singer

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com