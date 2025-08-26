धैर्य, संघर्ष आणि संगीत प्रवासाची प्रेरणादायी कथा, ‘सॉन्ग्स ऑफ पॅराडाईज’चा हृदयस्पर्शी ट्रेलर प्रदर्शित

1 'सॉन्ग्स ऑफ पॅराडाईज' हा चित्रपट २९ ऑगस्ट रोजी प्राईम व्हिडिओवर प्रदर्शित होतोय.2 सबा आझाद आणि सोनी रझदान यांनी काश्मिरी गायिका राज बेगम यांच्या भूमिकेत अभिनय केला आहे.3 हा चित्रपट महिलांच्या धैर्याची आणि संगीत प्रवासाची भावस्पर्शी कथा सांगतो..'सॉन्ग्स ऑफ पॅराडाईज' हा चित्रपट २९ ऑगस्ट प्राईम व्हिडिओवर प्रदर्शित होणार आहे. भारताच्या सर्वात लोकप्रिय ओटीटी प्लॅटफॉर्मपैकी एक असलेल्या प्राईम व्हिडिओनं या 'सॉन्ग्स ऑफ पॅराडाईज'चा ट्रेलर प्रदर्शित केला आहे. .सबा आझाद आणि सोनी रझदान अभिनित यांची काहाणी या चित्रपटातून मांडण्यात आली आहे. हा चित्रपट पद्मश्री पुरस्कार विजेती काश्मिरी गायिका राज बेगम यांच्या जीवनावर आधारित असून त्यांच्या संगीत प्रवास यामध्ये दाखवण्यात आलाय. प्रसिद्ध दिग्दर्शक दानिश रेंजू यांनी या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन केलय..ट्रेलरमध्ये ‘नूर बेगम’च्या जीवनाचा आणि त्यांच्या गायन प्रवासाची झलक पाहायला मिळाली. ज्यामध्ये सबा आझाद आणि सोनी रझदान यांनी दोन वेगवेगळ्या काळातली नूरची भूमिका साकारलीय. .हा चित्रपट धैर्य, सामाजिक बंधनं मोडण्याची जिद्द आणि स्वतःच्या अस्तित्वाचा शोध घेणाऱ्याची गोष्ट सांगणारा आहे. नूर ही एक अत्यंत प्रतिभावान तरुण गायिका आहे, जी त्या काळात महिलांवर असलेल्या निर्बंधाचा सामना करत आपल्या स्वप्नांसाठी लढत असते.‘सॉन्ग्स ऑफ पॅराडाईज’ ही तिच्या प्रेरणादायी संगीत प्रवासाला दिलेली एक आदरांजली आहे. .ही फिल्म महिलांच्या धैर्याची आणि स्वातंत्र्याची गोष्ट सांगते. मला आतुरता आहे प्रेक्षकांनी ही कथा प्राईम व्हिडिओवर पाहण्याची – ही गोष्ट आहे काश्मीरच्या संगीताची आणि त्या स्त्रीची जिने हे शक्य केलं.' सोनी रझदान, जी वृद्ध नूर बेगमची भूमिका करत आहे, ती म्हणते: 'सॉन्ग्स ऑफ पॅराडाईज' ही अशी कथा आहे की जी मी स्क्रिप्ट वाचताना लगेचच माझ्या मनात बसली. .FAQs.'सॉन्ग्स ऑफ पॅराडाईज' कधी रिलीज होणार?हा चित्रपट २९ ऑगस्ट रोजी प्राईम व्हिडिओवर रिलीज होईल..या चित्रपटाची कथा कोणावर आधारित आहे?हा चित्रपट काश्मिरी गायिका व पद्मश्री पुरस्कार विजेती राज बेगम यांच्या जीवनावर आधारित आहे..या चित्रपटात प्रमुख भूमिका कोणी साकारल्या आहेत?सबा आझाद आणि सोनी रझदान यांनी 'नूर बेगम'च्या भूमिकेत काम केलं आहे..या चित्रपटाचे दिग्दर्शन कोणी केले आहे?प्रसिद्ध दिग्दर्शक दानिश रेंजू यांनी हा चित्रपट लिहिला आणि दिग्दर्शित केला आहे..Mumbai Local Train: पठ्ठ्याने अडविली मुंबई लोकलची वाट; आधी ट्रेनवर चढला, मग रुळावर बसला अन्... व्हिडिओ व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.