चेहरा सुजला, दात तुटले, मुंबईत अभिनेत्रीला मारहाण, नक्की काय घडलं? Viral Video

MUMBAI WOMEN SAFETY QUESTIONED AFTER PREET SINGH ATTACK: प्रसिद्ध शो स्प्लिट्सविला सीझन १६ ची स्पर्धक प्रीत सिंग हिला भीषण मारहाण झाली आहे. अभिनेत्रीनं तिच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर व्हिडिओ शेअर करत घडलेल्या घटनेबद्दल माहिती दिलीय. एका व्यक्तीनं मारहाण केल्याचं तिने व्हिडिओमध्ये सांगितलय. तसंच तिचे दात तुटलेले, चेहरा सुजलेला, डोळ्याला मार लागलेला पहायला मिळतय. सध्या तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .दरम्यान हा व्हिडिओ पाहून अनेक नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. व्हिडिओमध्ये तिची प्रकृती खूप गंभीर झाल्याचं पहायला मिळतेय. तिने म्हटलं की, 'मी असं ऐकलं होतं की, मुंबई मुलीसाठी सुरक्षित शहर आहे. पण मला फार वाईट अनुभव आलाय. मला याची कल्पना सुद्धा नव्हती. हे लिहिताना माझं अंग थरथर कापत आहे. माझे डोळे सुजलेत, माझ्या चेहऱ्यावर जखमा झाल्यात. दातांना सुद्धा लागलय आहे. माझ्यासोबत काय घडलं हे मला अजूनही समजत नाही.'.'मी माझ्या मित्रासोबत क्लबमध्ये बसले होते. अचानक एक मुलगी आत आली आणि आम्हाला आत येण्याची परवानगी कशी मिळाली असं म्हणत ओरडू लागली. सुरुवातीला फक्त भांडण वाटलं. परंतु तिच्यासोबत आलेल्या एका व्यक्तीने आमच्यावर हल्ला केला. त्यानं मला इतक्या जोरात मारलं की, कोणी मध्ये येईपर्यंत तो मला मारतच होता. ती मुलगी स्वत:ला इन्फ्लुएन्सर म्हणत होती. परंतु त्या गोष्टीचा मला अद्यापही धक्का बसलेला आहे. '.तिच्या पोस्टवर स्प्लिट्सविला १६ ची स्पर्धक जलक गोहिल हिने संताप व्यक्त केलाय. 'ती रात्र खरंच आमच्यासाठी वाईट स्वप्न होतं. मला माहिती प्रितीनं काय सहन केलं. ती फार हिंमतीची आहे. अशा परिस्थितीतून कोणाला जावू लागू नये' असं मला वाटतं. 'रुथ ठाकूरनं कमेंट्स करत लिहलं की, 'हे खुप त्रासदायक आहे. मला आशा आहे की, सगळं ठीक आहे. तुम्ही नेहमीच एक कणखर स्त्री बना.'.