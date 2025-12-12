Premier

रजनीकांतसाठी श्रीदेवीचा ७ दिवसांचा उपवास! बोनी कपूरांनाही थक्क करणारी गोष्ट

SRIDEVI’S SPECIAL FAST FOR RAJINIKANTH: साऊथ सुपरस्टार रजनीकांत आणि दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी यांची ऑनस्क्रीन आणि ऑफस्क्रीन जोडी प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय होती.
RAJINIKANTH Birthday

SRIDEVI’S SPECIAL FAST FOR RAJINIKANTH

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Sridevi Prayed and Fasted for Rajinikanth’s Recovery: मुन्ना झुंड में तो सूअर आते हैं शेर अकेला ही आता है... हा डायलॉग ऐकला की, एकच व्यक्ती डोळ्यासमोर येते. ती म्हणजे सर्वांचे लाडके रजनीकांत. त्यांना थलाईवा नावाने सुद्धा ओळखलं जातं. त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे केलेत. साऊथमध्ये तर त्यांना देव मानलं जातं. त्यांच्या सिनेमा पोस्टरवर दुधाने अभिषेक सुद्धा केला जातो.

Loading content, please wait...
viral
Actor
Birthday
actress
rajinikanth
friendship day
bollywod actor
Sridevi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com