रजनीकांतसाठी श्रीदेवीचा ७ दिवसांचा उपवास! बोनी कपूरांनाही थक्क करणारी गोष्ट

Sridevi Prayed and Fasted for Rajinikanth's Recovery: मुन्ना झुंड में तो सूअर आते हैं शेर अकेला ही आता है... हा डायलॉग ऐकला की, एकच व्यक्ती डोळ्यासमोर येते. ती म्हणजे सर्वांचे लाडके रजनीकांत. त्यांना थलाईवा नावाने सुद्धा ओळखलं जातं. त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे केलेत. साऊथमध्ये तर त्यांना देव मानलं जातं. त्यांच्या सिनेमा पोस्टरवर दुधाने अभिषेक सुद्धा केला जातो. .साऊथ सुपरस्टार रजनीकांत गेल्या 5 दशकापासून सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. आज 75 वर्षांचे होऊनही थलाईवा हिरोच्या अभिनयात प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असतात. त्यांनी त्यांच्या फिल्मी करिअरमध्ये अनेक अभिनेत्रीसोबत काम केलय. यामध्ये ऐश्वर्या रायसह श्रीदेवीचं नाव सुद्धा घेतलं जातं. श्रीदेवा आणि रजनीकांतची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडायची. दोघांनी एक नाहीतर अनेक सिनेमांमध्ये एकत्र काम केलय. ऑनस्क्रीनसोबतच त्यांचं ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग सुद्धा खूप खास होतं..रजनीकांतसाठी उपाशी पोटी राहायची श्रीदेवीरजनीकांत आणि श्रीदेवी यांनी जवळपास 25 सिनेमांमध्ये एकत्र काम केलं. यामध्ये हिंदी, तामिल, तेलुगु, मलयालम आणि कन्नड भाषेत त्यांनी सिनेमे केले आहेत. एका मुलाखतीत बोलताना रजनीकांत यांनी सांगितलं होतं की, "'राणा' सिनेमाच्या शुटिंगदरम्यान माझी तब्येत खुप बिघडली होती. उपचारासाठी मला सिंगापूरला जावं लागलं. जेव्हा श्रीदेवीला ही गोष्ट कळाली, तेव्हा ती खुप घाबरली. तिने माझ्यासाठी शिर्डीला जाण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी तिने साईबाबाजवर माझी तब्येत ठिक होण्याची प्रार्थना केली. यानंतर तिने जवळपास ७ दिवस कडक उपवासही केले.'.रजनीकांत बरे झाल्यानंतर खुश झालेली श्रीदेवीजेव्हा रजनीकांत ठीक होऊन घरी आले, त्यावेळी श्रीदेवी पती बोनी कपूर यांच्यासोबत थलाईवाला भेटण्यासाठी आली. जेव्हा श्रीदेवींनी रजनीकांतला पाहिलं तेव्हा श्रीदेवी खुप खुश झाली. दोघांमध्ये खुप चांगली मैत्री होती. परंतु २४ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये श्रीदेवी यांचं निधन झालं.