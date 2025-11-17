Viral Video : हनुमानांवर कमेंट करणं पडलं महागात! राजमौली यांचं वक्तव्य चर्चेत, म्हणाले...'मी देवावर विश्वास ठेवत नाही'

Hanuman Comment by SS Rajamouli : प्रसिद्ध फिल्ममेकर एस. एस. राजामौली हे त्याच्या हटके सिनेमासाठी ओळखले जातात. दरम्यान अशातच त्यांचा वाराणसी सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात मेहश बाबू, प्रियंका चोपडा आणि पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकेत आहेत. दरम्यान 15 नोव्हेंबर रोजी हैदराबादमध्ये या सिनेमातील पात्र आणि टाइटलच्या अनाउंसमेंटसाठी ग्रॅण्ड इव्हेंट आयोजित केला होता. यावेळी डायरेक्टर राजामौली यांचं वक्तव्य फार चर्चेत आलं आहे. .एस. एस. राजामौली इव्हेंटमध्ये बोलताना म्हणाले की, 'माझा देवावर विश्वास नाहीय.' त्यांच्या या वक्तव्यामुळे त्यांना प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. नेटकऱ्यांनी त्यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली. आता त्यांच्या वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .राजामौली का चिडले? नक्की काय घडलं?'वाराणसी' कार्यक्रमात काही तांत्रिक समस्या आल्यामुळे दिग्दर्शक राजामौली नाराज झाले. त्यांना 'वाराणसी'चा व्हिडिओ सर्वांना दाखवायचा होता. परंतु हा व्हिडिओ मध्येच थांबवण्यात आला. त्यामुळे राजामौली प्रचंड चिडले. म्हणाले...'हा क्षण माझ्यासाठी खूप भावनिक आहे. मी स्वत: देवाला मानत नाही. मी नास्तिक आहे. परंतु माझे वडिल म्हणतात की, हनुमानजी सर्व काही ठिक करतात. पण ते अशा प्रकारे सांभाळून घेतील का? हा विचार करुन मला राग येतोय.'.पुढे बोलताना राजामौली म्हणाले की, 'जेव्हा माझ्या वडिलांनी मला हनुमानाचा आशीर्वाद घेण्यासाठी सांगितलं. तसंच मला त्यांच्यांवर अवलंबून राहण्यासाठी सांगितलं. तेव्हा मला खूप राग आला.' त्यांच्या या वक्तव्यानंतर त्यांना प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. त्यांच्या वक्तव्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .नेटकऱ्यांनी केली टीकाराजामौलीच्या या विधनाची नेटकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. तसंच हा 'बजरंगबली आणि हिंदू धर्मांच्या श्रद्धांचा अपमान' असल्याचं अनेकांनी म्हटलंय. एकाने म्हटलं की, 'तुमच्या गोष्टीत हनुमानाला आणायची गरज नाही. हे खुप लाजिरवाणं वक्तव्य आहे.' तर दुसऱ्या व्यक्तीनं म्हटलं की, ' जर तुमचं काम होतं नसेल तर तुमच्या टीमला जबाबदार धरा, बजरंगबलीला मध्ये आणायची गरज नाही.'.‘मला काय होतंय ते पाहायचं होतं’ हार्ट अटॅकनंतर पूर्ण शुद्धीत सुष्मिता सेनने सर्जरी केली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.