Premier

Viral Video : हनुमानांवर कमेंट करणं पडलं महागात! राजमौली यांचं वक्तव्य चर्चेत, म्हणाले...'मी देवावर विश्वास ठेवत नाही'

SS Rajamouli Sparks Controversy Hanuman Comment |Viral Video : सध्या सोशल मीडियावर एस. एस. राजामौली यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी हनुमानांवर कमेंट केली आहे. त्याच्या वक्तव्यावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केलीय.
Viral Video

SS Rajamouli Sparks Controversy Hanuman Comment |Viral Video

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Hanuman Comment by SS Rajamouli : प्रसिद्ध फिल्ममेकर एस. एस. राजामौली हे त्याच्या हटके सिनेमासाठी ओळखले जातात. दरम्यान अशातच त्यांचा वाराणसी सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात मेहश बाबू, प्रियंका चोपडा आणि पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकेत आहेत. दरम्यान 15 नोव्हेंबर रोजी हैदराबादमध्ये या सिनेमातील पात्र आणि टाइटलच्या अनाउंसमेंटसाठी ग्रॅण्ड इव्हेंट आयोजित केला होता. यावेळी डायरेक्टर राजामौली यांचं वक्तव्य फार चर्चेत आलं आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
viral
Director
priyanka chopra
trolled
trollers
Entertainment news
mahesh babu
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com