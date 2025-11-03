'12 वर्षापूर्वीची गोष्ट'! स्टार प्रवाहवरील 'ही' मालिका घेणार 12 वर्षांपूर्वीचा फ्लॅशबॅक! मालिकेत येणार मोठा ट्वीस्ट

Gharoghari Matichya Chuli Serial: सध्या मराठी मालिकाविश्वामध्ये अनेक मालिका वेगवेगळ्या कथा घेऊन प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या आहेत. अनेक मालिकांमध्ये वेगवेगळे ट्वीट्स येताना पहायला मिळताय. त्यामुळे मालिका विश्वामध्ये टीआरमध्ये अव्वल राहण्यासाठी मोठी स्पर्धा रंगताना पहायला मिळतेय. वेगवेगळ्या कथानकातून प्रेक्षकांना टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातोय..दरम्यान अशातच प्रेक्षकांना खेळवून ठेवण्यासाठी कधी कधी मालिकेत लीप आलेलं दाखवण्यात येतं. लीप म्हणजे मालिकेचं कथानक पाच ते सहा वर्ष पुढे ढकलेलं दाखवण्यात येतं. स्टार प्रवाह वाहिनीवरील मुरंबा मालिकेत लीप आल्याचं दाखण्यात आलं होतं. त्यानंतर मालिका प्रेक्षकांना अधिकच आवडू लागली. दरम्यान आता स्टार प्रवाहने टीआरपीमध्ये अव्वल राहण्यासाठी नवीन शक्कल लढवली आहे. .स्टार प्रवाह वाहिनीने एक अनोखा प्रयोग केलाय. मराठी टेलिव्हिजनमध्ये हा पहिलाच प्रयोग असणार आहे. मालिका काही वर्ष फ्लॅशबॅकमध्ये जाणार आहे. स्टार प्रवाहवरील घरोघरी मातीच्या चुली या मालिकेचं कथानक आता फ्लॅशबॅकमध्ये म्हणजेच बारा वर्ष मागे पहायला मिळणार आहे. यामध्ये जानकी आणि ऋषिकेशची ओळख, भेट कशी झाली? ते पहिल्यांदा समोरासमोर कसे आले? ते प्रेमात कसे पडले? हे सगळं पहायला मिळणार आहे. त्यामुळे मालिकेतून एक नवीन रंजन गोष्ट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे..सध्या मालिकेत ऋषिकेश जानकी आणि रणदिवे कुटुंबात ऐश्वर्या आणि मास्कमॅन नावाचं वादळ आलेलं दाखवण्यात आलं आहे. बारा वर्षापूर्वीदेखील ऋषिकेश आणि जानकीच्या प्रेमात मकरंद नावाचं वादळ होतं. परंतु तो मकरंद कोण होता? त्यांचं दोघांमध्ये अडथळा निर्माण करण्याचा काय प्लॅन होता. हेच सगळं घरोघरी मातीच्या चुली मालिकेतील फ्लॅशबॅकमध्ये दाखवण्यात येणार आहे..मालिकेतील या अनोख्या वळणामुळे स्टार प्रवाह वाहिनीवरील प्रेक्षक खेळवून राहणार आहे. तसंच एक नवी लव्ह स्टोरी प्रेक्षकांना या मालिकेतून अनुभवता येणार आहे. स्टार प्रवाह वाहिनीने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर या मालिकेच्या फ्लॅशबॅकचा प्रोमो शेअर केलाय. तसंच हा नवा ट्रॅक नक्की बघा असं म्हटलंय..India Women Win World Cup: भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा ऐतिहासिक विजय; बॉलिवूडचा सेलिब्रेशन मूड ऑन! महिला संघाचं तोंडभरून कौतूक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.