'12 वर्षापूर्वीची गोष्ट'! स्टार प्रवाहवरील 'ही' मालिका घेणार 12 वर्षांपूर्वीचा फ्लॅशबॅक! मालिकेत येणार मोठा ट्वीस्ट

Star Pravah’s ‘Gharoghari Matichya Chuli’ to Take a 12-Year Flashback Twist: स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय मालिका ‘घरोघरी मातीच्या चुली’ आता प्रेक्षकांना नव्या वळणावर घेऊन जाणार आहे. मालिकेत 12 वर्षांपूर्वीचा फ्लॅशबॅक दाखवण्यात येणार आहे.
Star Pravah’s ‘Gharoghari Matichya Chuli’ to Take a 12-Year Flashback Twist:

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Gharoghari Matichya Chuli Serial: सध्या मराठी मालिकाविश्वामध्ये अनेक मालिका वेगवेगळ्या कथा घेऊन प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या आहेत. अनेक मालिकांमध्ये वेगवेगळे ट्वीट्स येताना पहायला मिळताय. त्यामुळे मालिका विश्वामध्ये टीआरमध्ये अव्वल राहण्यासाठी मोठी स्पर्धा रंगताना पहायला मिळतेय. वेगवेगळ्या कथानकातून प्रेक्षकांना टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातोय.

Marathi News Esakal
www.esakal.com