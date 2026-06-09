नंदिनीच्या बाळाला दुसरीच बाई जन्म देणार; 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मध्ये लोकप्रिय अभिनेत्रीची एंट्री; नेटकरी संतापले- इतका फालतूपणा...

Lagnanantar Hoilach Prem Serial: स्टार प्रवाहवरील 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' ही मालिका काही महिन्यांपूर्वी टीआरपी यादीत टॉप ३ मध्ये होती. मात्र आता या मालिकेची माती केल्याची भावना नेटकरी व्यक्त करत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून मालिकेत काव्या आणि नंदिनी यांचा प्रेग्नन्सीचा भाग सुरू आहे. त्यातही काव्या अगोदर गरोदर होते. मात्र नंदिनी हिट नाही. त्यानंतर जेव्हा नंदिनी गरोदर राहते तेव्हा तिचं मिसकॅरेज होतं आणि तिचं बाळ दगावतं. हे कमी म्हणून नंदिनी आता आई होऊ शकत नाही. मात्र आता मालिकेत भलताच ट्विस्ट आला आहे. नंदिनीच्या बाळाला जन्म देण्यासाठी जीवा दुसऱ्याच मुलीला घरी घेऊन येणार आहे. .नंदिनीचा गर्भपात झालाय आणि ती आई होऊ शकत नाही हे जीवा आणि नंदिनीने घरातल्यांपासून लपवलंय. त्यासाठी ती खोटं पोट लावून फिरतेय. मात्र आता तर हद्दच झालीये. कथेमध्ये स२गळ्यात मोठा ट्विस्ट आलाय. स्टार प्रवाहने शेअर केलेल्या नव्या प्रोमोनुसार, नंदिनीच्या वाढदिवसाच्या दिवशी ती केक कापत असताना जीवा मागून येऊन तिला सरप्राइज देतो. ते असं की तो म्हणतो, आपल्या बाळाला जन्म द्यायला आई भेटलीये. याचा अर्थ आता नंदिनीच्या बाळाला दुसरी मुलगी जन्म देणार आहे. आणि या भूमिकेसाठी मालिकेत अभिनेत्री अनघा अतुलची एंट्री झालीये. 'रंग माझा वेगळा' मधून आपल्या अभिनयाची छाप पडलेल्या अनघाने अनेक महिन्यांनी मालिका विश्वात पदार्पण केलंय. .स्टार प्रवाहच्या या प्रोमोवर नेटकरी चांगलेच संतापलेत. एकाने उपहासात्मक टीका करत लिहिलं, 'इतकं नवीन कशाला दाखवायचं? आम्ही असं कधीच नाही पाहिलं. अशीच वाट लावा जीवा आणि नंदिनीची.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'काहीही फालतू ट्रॅक दाखवता. यांनी तर 'चोरी चोरी चुपके चुपके' ची स्टोरी ढापली ' आणखी एकाने लिहिलं, 'घ्या यायला म्हणता स्वतः पायावर दगड मारणे. जीवा नंदिनी स्वतः च घेऊन आले बाहेरवालीला घरामध्ये. मग नंदू ताई म्हणेल तू आम्हाला बाळ दे ,मी माझा पसारेवाला देते.' आणखी एकाने लिहिलं, 'काहीही ट्रॅक करून वाट लावली मालिकेची कधीकाळी टॉपला होती मालिका' अकाऊंचं प्रेक्षक मालिकेच्या या ट्विस्टवर मुळीच खुश नाहीत. आता मालिकेत पुढे काय घडणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .'तुंबाडची मंजुळा' प्रेक्षकांच्या मानगुटीवर बसलीच! चार दिवसात दिवसात केली कोटींची कमाई; वाचा आकडा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.