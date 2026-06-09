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नंदिनीच्या बाळाला दुसरीच बाई जन्म देणार; 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मध्ये लोकप्रिय अभिनेत्रीची एंट्री; नेटकरी संतापले- इतका फालतूपणा...

LAGNANATAR HOILACH PREM SURROGACY TRACK: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मध्ये एक मोठा ट्विस्ट येणार आहे. नंदिनीच्या बाळाला आता दुसरीच स्त्री जन्म देणार आहे.
LAGNANANTAR HOILCH PREM

LAGNANANTAR HOILCH PREM

ESAKAL

Payal Naik
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Lagnanantar Hoilach Prem Serial: स्टार प्रवाहवरील 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' ही मालिका काही महिन्यांपूर्वी टीआरपी यादीत टॉप ३ मध्ये होती. मात्र आता या मालिकेची माती केल्याची भावना नेटकरी व्यक्त करत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून मालिकेत काव्या आणि नंदिनी यांचा प्रेग्नन्सीचा भाग सुरू आहे. त्यातही काव्या अगोदर गरोदर होते. मात्र नंदिनी हिट नाही. त्यानंतर जेव्हा नंदिनी गरोदर राहते तेव्हा तिचं मिसकॅरेज होतं आणि तिचं बाळ दगावतं. हे कमी म्हणून नंदिनी आता आई होऊ शकत नाही. मात्र आता मालिकेत भलताच ट्विस्ट आला आहे. नंदिनीच्या बाळाला जन्म देण्यासाठी जीवा दुसऱ्याच मुलीला घरी घेऊन येणार आहे.

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