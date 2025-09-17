Premier

300 वर्षांनी ती परत येतेय; स्टार प्रवाहच्या हॉरर शोचा प्रोमो Viral, 'हा' अभिनेता मुख्य भूमिकेत

Star Pravah New Horror Show : स्टार प्रवाहवर नवीन मालिका सुरु होतेय. त्याचा प्रोमो नुकताच सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला. कोण अभिनेता मुख्य भूमिकेत आहे जाणून घ्या.
  1. स्टार प्रवाहने 16 सप्टेंबरला रात्री 11 वाजता ‘काजळमाया’ या नव्या मालिकेचा प्रोमो प्रदर्शित केला, ज्याला प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळाला.

  2. मालिकेत अक्षय केळकर मुख्य भूमिकेत असून, निर्मिती शर्मिष्ठा राऊत आणि तेजस देसाई यांनी केली आहे.

  3. प्रेक्षकांमध्ये या मालिकेबद्दल मोठी उत्सुकता निर्माण झाली असून, लवकरच ती स्टार प्रवाहवर प्रसारित होणार आहे.

