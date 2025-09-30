'स्टुडंट ऑफ द इयर' फेम अभिनेत्याला अटक, ड्रग्ज तस्करीच्या आरोपाखाली कारवाई, विमानतळावर जप्त केले कोट्यवधी कोकेन

ड्रग्न आणि सिनेसृष्टीचं कनेक्शन अनेक वेळा समोर आलं आहे. त्याबाबत अनेकवेळा सिलेब्रिटींना शिक्षा सुद्धा झालीय. दरम्यान अशातच आता सोमवारी एका बॉलिवूड सहकलाकाराला अटक करण्यात आलीय. ड्रग्ज तस्करी प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आलीय. पोलिसांनी या अभिनेत्याकडून 3.5 किलो कोकेन जप्त केलंय. या कोकेनची किंमत अंदाजे 35 कोटी असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. महसूल गुप्तचर संचालनालयाने ही कारवाई केलीय. .माहितीनुसार चेन्नई विमानतळावरील एअर इंटेलिजेंस युनिटला एक खास टीप मिळाली होती. त्यानंतर स्टुडंट ऑफ द इयर सारख्या चित्रपटांमध्ये छोट्या भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्याला विमानतळा थांबवण्यात आलं. तसंच त्याची तपासणी करण्यात आलीय. यावेळी त्याने चेक इन केलेल्या सामानामध्ये एक बनवट कंटेनर आढळून आलं. तेव्हात त्यात प्लास्टिकच्या पॅकेटमध्ये लपवून ठेवलेली पांढरी पावडर सापडली. ती तपासल्यानंतर त्यात कोकेन असल्याचं आढळून आलय. .दरम्यान अभिनेत्याने कंबोडियाहून सिंगापूरमार्गे चेन्नईमध्ये पोहचल्यावर हा प्रकार समोर आला. त्याला एका अज्ञात व्यक्तीने ट्रॉली दिली होती. तसंच ती विमानतळावर एका दुसऱ्या व्यक्तीकडे देयची होती. मात्र अधिकाऱ्याला संशय आल्याने त्यांनी तपासणी केली. दरम्यान आता कस्टम टीम त्यांच्या या पूर्वीच्या प्रवासाची तपासणी करत आहेत. कारण यापूर्वी त्याचा ड्रग्ज तस्करीमध्ये सहभाग होता का ते शोधता येईल..परंतु याआधी अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींकडे ड्रग्ज आढळून आले आहेत. यामध्ये रणबीर कपूर, संजय दत्त, प्रतिक बब्बर, राहुल महाजन, ममता कुलकर्णी यासारख्या नामांकित व्यक्तीची नावं समोर आली आहे. दरम्यान अटक करण्यात आलेल्या अभिनेत्याचं नाव जरी समोर आलं नसलं तरी त्याची कसून चौकशी सुरू आहे..'जिने घडवलं तिलाच अनफॉलो केलं' दीपिका आणि फराहमध्ये बिनसलं? रणवीरलाही अनफॉलो केलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.