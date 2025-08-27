Subodh Bhave Welcomes Bappa at Pune Home | Says Ganeshotsav Is Beyond DJ Culture
गणपती बाप्पा मोरया! सुबोध भावेंच्या घरी बाप्पाचं आगमन; मुलांसोबत सजवला बाप्पासाठी खास देखावा!

Subodh Bhave Welcomes Bappa at Pune Home | Says Ganeshotsav Is Beyond DJ Culture: पुण्यातील घरात अभिनेते सुबोध भावे यांनी यंदाही पारंपरिक पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा केला. कुटुंबासोबत बाप्पाचं स्वागत करताना त्यांनी डी जे संस्कृतीवर प्रतिक्रिया दिली.
1 सुबोध भावे यांच्या घरी यंदाही भक्तीमय वातावरणात गणेशोत्सव साजरा झाला.

2 बदलत्या गणेशोत्सवावर त्यांनी डी जे संस्कृतीबद्दल स्पष्ट मत मांडले.

3 त्यांच्या या विचारांना चाहत्यांनी सोशल मीडियावर मोठा प्रतिसाद दिला.

