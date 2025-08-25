नवा अंदाज, नवी जोडी! सुबोध भावे आणि मानसी नाईक घेऊन येतायत ‘सकाळ तर होऊ द्या’! दोघांचं ‘नाच मोरा’ गाणं प्रेक्षकांच्या मनाला भावलं!

1 सुबोध भावे आणि मानसी नाईक यांची प्रमुख भूमिका असलेला सकाळ तर होऊ द्या १० ऑक्टोबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.2 ‘नाच मोरा’ गाणं प्रेक्षकांच्या मनाला भावलं असून याला रोहित राऊतचं संगीत लाभलं आहे.3 चित्रपटाचं दिग्दर्शन आलोक जैन यांनी केलं असून निर्मिती नम्रता सिन्हा यांनी केली आहे..प्रसिद्ध अभिनेता सुबोध भावेचा 'सकाळ तर होऊ द्या' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटात सुबोध भावेने अभिनेत्री मानसी नाईक हिच्यासोबत स्क्रीन शेअर केली आहे. १० ऑक्टोबरला हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून या चित्रपटातील गाणं प्रदर्शित झाला आहे. .‘ताल, जल्लोष आणि उत्साहाचा अद्भुत मिलाफ’ असलेलं 'सकाळ तर होऊ द्या' चित्रपटातील खास गाणं ‘नाच मोरा’हे गाण प्रेक्षकांना प्रचंड आवडलं आहे. या गाण्याचा उत्साह आणि रंगतदार बीट्स प्रेक्षकांच्या मनाला नक्कीच भावणाऱ्या आहेत..हे गाणं जुईली जोगळेकर हे गायल आहे, तर गाण्याला संगीत हे रोहित राऊत याने दिलय. तर या नाच मोरा गाण्याचं नृत्यदिग्दर्शनफिरोज खान यांनी केलय. चित्रपटाचं निर्मिती नम्रता सिन्हा यांनी केली असून असून लेखन-दिग्दर्शनाची जबाबदारी आलोक जैन यांनी सांभाळली आहे. .‘सकाळ तर होऊ द्या’ हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला १० ऑक्टोबरपासून चित्रपटगृहात येत आहे. या चित्रपटात सुबोध भावे आणि मानसी नाईक हिचा वेगळा अंदाज पहायला मिळणार असल्याने चाहते या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. .FAQs.‘सकाळ तर होऊ द्या’ चित्रपट कधी रिलीज होणार आहे? हा चित्रपट १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे..या चित्रपटात कोणते कलाकार मुख्य भूमिकेत आहेत?यात अभिनेता सुबोध भावे आणि अभिनेत्री मानसी नाईक मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत..‘नाच मोरा’ हे गाणं कोणी गायले आहे?हे गाणं गायिका जुईली जोगळेकर यांनी गायलं आहे..गाण्याचं संगीत आणि नृत्यदिग्दर्शन कोणी केलं आहे?संगीतकार रोहित राऊत यांनी संगीत दिलं असून नृत्यदिग्दर्शन फिरोज खान (बॉलीब्रदर्स) यांनी केलं आहे..Raj Thackeray: ''कानाखाली द्या पण व्हिडीओ काढू नका'' केडिया प्रकरणावर राज ठाकरेंनी मनसैनिकांना कोणता संदेश दिला?.'अर्थव तुझं राज ठाकरेंनी कौतूक केलेलं, कशाला घाबरतो' व्हिडिओ डिलीट केल्यानंतर असीम सरोदेची पोस्ट, म्हणाले,'कोण काय करतंय ते बघूया.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.