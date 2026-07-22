Premier

सनई चौघडेच्या ऐन मुहूर्तावर सुबोध भावेंना नाकारलं? दिग्दर्शक प्रचंड भडकलेले, म्हणाले.. 'हा माझा हिरो नाही, याला काढून टाका!'

SUBODH BHAVE SUBHASH GHAI INCIDENT: मराठी अभिनेता सुबोध भावे यांनी 'सनई चौघडे' चित्रपटाच्या मुहूर्तावेळी घडलेला धक्कादायक किस्सा सांगितला आहे.
SUBODH BHAVE

SUBODH BHAVE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SANAI CHOUGHADE SUBODH BHAVE STORY: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता सुबोध भावे यांने त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्याने नाटक, मालिका, सिनेमांमध्ये स्वत:चं स्थान निर्माण केलय. हिंदी सिनेसृष्टीतही त्याने स्वत:ची छाप पाडली. दरम्यान काही वर्षापूर्वी सुबोधला पाहून एक प्रसिद्ध दिग्दर्शक प्रचंड संतापलेले. तेव्हाचा किस्सा त्यानं शेअर केलाय.

Loading content, please wait...
Subodh Bhave
Actor
marathi actor
shreyas talpade
subhash ghai
marathi entertainment