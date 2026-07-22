सनई चौघडेच्या ऐन मुहूर्तावर सुबोध भावेंना नाकारलं? दिग्दर्शक प्रचंड भडकलेले, म्हणाले.. 'हा माझा हिरो नाही, याला काढून टाका!'

SANAI CHOUGHADE SUBODH BHAVE STORY: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता सुबोध भावे यांने त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्याने नाटक, मालिका, सिनेमांमध्ये स्वत:चं स्थान निर्माण केलय. हिंदी सिनेसृष्टीतही त्याने स्वत:ची छाप पाडली. दरम्यान काही वर्षापूर्वी सुबोधला पाहून एक प्रसिद्ध दिग्दर्शक प्रचंड संतापलेले. तेव्हाचा किस्सा त्यानं शेअर केलाय. .सुबोधचा 'बोल बोल राणी' हा सिनेमा नुकताच प्रदर्शित झालाय. सनई चौघडेनंतर पुन्हा एकदा सई ताम्हणकर, सुबोध भावे आणि चिन्मय मांडलेकर यांनी स्क्रीन शेअर केलीय. दरम्यान दोघांनी एका मुलाखतीत सनई चौघडे या सिनेमाच्या आठवणी शेअर केल्यात. यावेळी सुबोधने बॉलिवूड दिग्दर्शकासोबत घडलेला किस्साही शेअर केला. .मुलाखतीत बोलताना सुबोध म्हणाला की, 'श्रेयस माझा जवळचा मित्र आहे. त्याने माझ्यावर विश्वास ठेवला म्हणून हा सिनेमा झाला. पंरतु या सिनेमा संबंधित एक किस्सा आहे, जो कोणाला माहित नाही. सनई चौघडे सिनेमाच्या मुहूर्तावेळी मी खूप ढगळा शर्ट घालता होता. मुहूर्त झाल्यावर माझं सखी सिनेमाचं फिल्मसिटीमध्ये शूटिंग सुरु होतं.'.'शुटिंगदरम्यान अचानक दिग्दर्शक राजीव पाटील आणि पुष्पांग गावडे मला भेटायला आले. त्यांना सुबोधकडे बघताच काहीतरी गडबड असल्याचं कळलं. ब्रेकमध्ये त्यांनी मला बाजूला नेलं आणि श्रेयसनं घरी बोलावल्याचं सांगितलं. मी श्रेयसच्या घरी गेलो तेव्हा रात्री साडेअकरा वाजले असतील. तेव्हा श्रेयस मला म्हणाला, 'तुला अक्कल आहे का? एवढा ढगळा शर्ट मुहूर्ताला कोण घालतं.' मी त्याला काय झालं? असं विचारलं. तेव्हा तो म्हणाला की, सुभाष घईंनी तुला जेव्हा पाहिलं तेव्हा ते म्हणाले की, 'मेरे फिल्म का हिरो इतके बडे शरीर का हो नही सकता. ये कितना जाडा है, इसको निकालो' परंतु श्रेयसनं त्यांना समजावलं की, सुबोध ही भूमिका करणार आहे. तेव्हा शुटिंगला २० दिवस बाकी असताना मी डाएट आणि नियमित व्यायाम सुरु केला. मला आधी बॉडीबिल्डिंगचा फारसा विचार नव्हता. पंरतु सनई चौघडेच्या अनुभवातून शरीर आणि व्यक्तिमत्व महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.' .'आम्ही तरुणांसोबत उभे...' दिल्लीतील आंदोलनावर रितेश जेनिलायची पोस्ट चर्चेत, म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.