३ मिनिटांवर हॉस्पिटल पण पोहोचायला १५ मिनिटं लागली... सुचित्रा यांनी सांगितला काळजाचा ठोका चुकवणारा प्रसंग! आदेशची हार्ट लाइन ओपन केली होती…

'दार उघड बये' म्हणत महाराष्ट्राच्या घराघरात जाणाऱ्या सगळ्यांच्या लाडक्या भाओजींना म्हणजेच अभिनेते आदेश बांदेकर यांना काही वर्षांपूर्वी अचानक हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट करावं लागलेलं. सगळ्यांसाठी हा मोठा धक्का होता. कडू दुधीचा ज्यूस प्यायल्याने त्यांना त्रास झालेला. इतका की त्यांना थेट आयसीयूमध्ये भरती करावं लागलेलं. आता अभिनेत्री आणि आदेश यांच्या पत्नी सुचित्रा बांदेकर यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्या दिवशी नेमकं काय घडलेलं हे सांगितलंय. .सुचित्रा यांनी नुकतीच सोनचाफा प्रोडक्शनला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'मी स्वामींकडे खरंतर कधीच काही मागत नाही. पण, मनात माझं नामस्मरण सुरू असतं. फक्त एकदाच मी त्यांच्याकडे मनापासून एक गोष्ट मागितली होती ती म्हणजे, जेव्हा आदेशला दुधीचा ज्युस प्यायल्यावर त्रास झाला होता…तो अनुभव आजही सांगताना मला जड जातंय. आदेश कडू दुधीचा ज्यूस प्यायला होता. मग त्याला उलट्या सुरू झाल्या…लूज मोशनचा त्रास होऊ लागला. सुरुवातीला त्याला वाटलं…चांगलंय शरीरातून सगळं फ्लश आऊट होतंय. पण, त्यानंतर त्याची अवस्था फारच बिकट झाली. मी त्यावेळी ‘नांदा सौख्यभरे’ मालिकेच्या मीटिंगसाठी सकाळी झी मराठीच्या ऑफिसमध्ये गेले होते. त्यामुळे मला सुरुवातीला त्यातलं काहीच माहिती नव्हतं.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'सकाळी खरंतर तो ज्युस माझ्यासाठी बनवला होता. मी स्वामींची पूजा करत होते आणि आमच्याकडे मदतनीस जी मुलगी होती तिने विचारलं ताई, तुम्ही ज्युस पिणार ना, कुठला ज्युस प्याल? मी तिला सांगितलं…तुला आवडेल तो ज्युस बनव. मला आधीच उशीर झाला होता…त्यामुळे मी पटकन सगळं आवरून बाहेर आले आणि मी पाहिलं की, ग्लासभर ज्युस तिने बनवून ठेवला होता. घाई झाल्याने मी ज्युस प्यायलेच नाही आणि माझ्यानंतर आदेशने आवरलं…तो बाहेर आला आणि त्याने तो ज्युस पाहिला. यादरम्यान त्याचा फोन कॉल सुरू होता…त्याचवेळी तो ज्युस सुद्धा प्यायला. बरं, तो तिला म्हणाला सुद्धा…की ताई हा ज्युस किती कडू आहे. त्याला सुद्धा शूटिंगला जायचं होतं. पण, उलट्या वगैरे सुरू झाल्याने तो घरीच थांबला.' .सुचित्रा म्हणाल्या, 'आदेश शूटिंगला जाणार होता त्यामुळे खालीच गाडीत मेकअपमन वगैरे होता. त्याने फोन करून त्याला घरी ये असं सांगितलं. मग, फॅमिली डॉक्टरांना फोन केला…आमच्या घराच्या अगदी जवळ हिरानंदानी हॉस्पिटल आहे तिथे जाणं यांना सुचलंच नाही. शेवटी माझ्या घरी जी मुलगी आहे…तिने माझ्या आईला फोन केला आणि तिला बोलावून घेतलं. तोपर्यंत डॉक्टर आले त्यांनी सांगितलं ताबडतोब हॉस्पिटलमध्ये घेऊन चला. ३ मिनिटांवर हॉस्पिटल होतं…पण, त्यादिवशी इतकं ट्राफिक होतं की, यांना तिथे पोहोचण्यासाठी १५ मिनिटं लागली. आदेशला अॅडमिट केल्यावर रक्ताच्या उलट्या, ब्लड मोशन सुरू झाले. शेवटी मला आईकडून हे सगळं समजलं. त्याला तेव्हा ICU मध्ये अॅडमिट केलं होतं.” .“मला तेव्हा डॉक्टरांनी सांगितलं कडू दुधीचा ज्युस फार विषारी असतो. जर हा विषारी ज्युस कोणी ग्लासभर प्यायलं तर काय होईल? आदेशच्या पूर्ण आतड्यांवर याचा परिणाम झाला होता. तेव्हा आदेशची हार्ट लाइन ओपन केली होती…आणि मला सही करायची होती. माझा हात थरथरत होता…त्यावेळी डॉक्टर म्हणत होते अजून एक उलटी झाली तर…तेव्हा मी त्यांना स्वत:हून म्हटलं…नाही! अजून एक उलटी आदेशला होणार नाही. एवढं स्वामी करूच शकतात. ती एकच गोष्ट मी स्वामींकडे मागितली. अक्षरश: स्थिती एवढी गंभीर होती ना… पण, खरंच स्वामींच्या कृपेने सगळं नीट झालं. डॉक्टरांनी सुद्धा चांगला सपोर्ट केला.” असं सांगत सुचित्रा यांनी स्वामींचे आभार मानले आहेत. .त्याने बिल,EMI थोडीच भरले जातात... इमरान हाश्मीसोबत स्क्रीन शेअर तरीही अभिनेत्रीवर आली काम मागण्याची वेळ, पोस्ट शेअर करत केली विनंती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.