'कॉमन सेन्स नावाची...' ट्राफिकमध्ये अडकल्याने सुमीत राघवन संतापला, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाला,'शेंगदाणे विकणारा दिसणारा दिसला की...'

Sumeet Raghvan viral video on Mumbai traffic jam: मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर अभिनेता सुमीत राघवनने संताप व्यक्त करत व्हिडिओ शेअर केला आहे. बांद्रा-सांताक्रूझ पुलावरील भीषण ट्राफिक दाखवत त्याने ‘कॉमन सेन्स’चा अभाव असल्याची टीका केली.
1 अभिनेता सुमीत राघवनने मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर व्हिडिओ शेअर करत संताप व्यक्त केला.

2 बांद्रा-सांताक्रूझ पुलावरील ट्राफिकचा गोंधळ दाखवत ‘कॉमन सेन्स’चा अभाव असल्याचं म्हटलं.

3 व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगली आहे.

