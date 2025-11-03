‘हेरा फेरी’चा हिरो आता बिझनेसमन! सुनील शेट्टीने जावई आणि ल्योकासोबत उभारला नवीन व्यवसाय, महिलांसाठी खास वस्तू आणली बाजारात

अभिनेता सुनील शेट्टी आपल्या अभिनयातून आणि सुपरहिट चित्रपटातून एक काळ गाजवला होता. त्याने आपल्या अभिनयातून अनेक सुपरहिट चित्रपटात काम केलं. हेरा फेरीमधील त्याचा अभिनय चाहत्यांना प्रचंड भावला. त्यानंतर परेश रावल, सुनील शेट्टी आणि अक्षय कुमार यांच्या त्रिकुटाची चर्चा सगळीकडे रंगू लागली. .दरम्यान हिंदी चित्रपटसृष्टीचा 'अॅक्शन मॅन' म्हणून ओळखला जाणारा सुनील शेट्टी आपल्या दमदार अभिनयाबरोबर आता व्यवसाय क्षेत्रातही नाव कमवत आहे. 'घडकन, हैरा फेरी', 'मैं हूं ना' यांसारख्या चित्रपटांमधून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणाचा सुनील शेट्टीने आता नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बैंड एक्सेलमोटोमध्ये गुंतवणूक केली आहे. .मात्र या वेळी त्याच्यासोबत त्याचा जावई, क्रिकेटर के, एल. राहुल आणि त्याचा मुलगा आणि अभिनेता अहान शेट्टीही दिसत आहे. सुनील शेट्टी समर्थित एक्सेलमीटीने अलीकडेच डिलिव्हरी इंडिया लिमिटेडसोबत भागीदारी करीत व्यावसायिक विभागाची घोषणा केली आहे. याचसोबत कंपनीने स्कूट' नावाची नवीन इलेक्ट्रिक सायकल लाँच केली आहे. .स्कूटरसारख्या डिझाइनमध्ये असलेली ही सायकल सहज पेडल आणि आरामदायक सीटसह येते. महिलांसाठी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी फायदेशी असल्याचे सुनील शेट्टीने सांगितले, "स्वच्छ मोबिलिटी ही प्रलोकासाठी आवश्यक आहे. ही सायकल सर्व वयोगटांतील राबडर्ससाठी आदर दाखवते, पुढील १२-१८ महिन्यांत नफा मिळवण्याचा आम्हाला विश्वास आहे. सध्या सुनील शेट्टी एक्सेलमीटीमधून स्वच्छ आणि टिकाऊ वाहतुकीचा प्रचार करीत आहेत..‘इंडियन आयडॉल : यादों की प्लेलिस्ट’ ला मराठी मनोरंजन क्षेत्रातील प्रियदर्शिनी इंदलकर आणि नम्रता संभेराव यांचा भरभरून प्रतिसाद!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.