Premier

'येडा अण्णा'! सुनील शेट्टीची धमाकेदार पुनरागमन! ‘वेलकम टू द जंगल’मध्ये परत येणार आगळ्या वेगळ्या भूमिकेत

Suniel Shetty Returns as Iconic ‘Yeda Anna’ in Welcome To The Jungle: अभिनेता सुनील शेट्टीने पुन्हा सिनेसृष्टीत धमाकेदार पुनरागमन केलं आहे. वेलकम टू द जंगलमध्ये सुनिल शेट्टी एका वेगळ्याच भूमिकेत दिसणार आहे. 'आवारा पागल दीवाना' चित्रपटामध्ये येडा अण्णाची भूमिका तो या सिनेमात साकारणार आहे.
Suniel Shetty

Suniel Shetty Returns as Iconic ‘Yeda Anna’ in Welcome To The Jungle

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

अभिनेता सुनील शेट्टी याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट चित्रपट केले. त्याच्या वेगवेगळ्या पात्रातून त्याने प्रेक्षकांचं भरभरुन मनोरंजन केलं. अशातच आता सुनील शेट्टी चाहत्यांना नव्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. सुनील शेट्टी, रविना टंडन, परेश राव, हे वेलकम टू द जंगल या सिनेमात पहायला मिळणार आहे. या सिनेमात सुनील शेट्टी येडा अण्णाची भूमिका साकारणार असल्याची चर्चा आहे.

Loading content, please wait...
Actor
actress
bollywood actress
bollywood actor
Entertainment news
suniel shetty
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com