Premier

'आजकाल मुलींना शुगर डॅडी...' सुनिता अहुजा गोविंदाच्या मराठी अभिनेत्रीसोबत अफेअरच्या चर्चेवर म्हणाली...'जेव्हा मला ही गोष्ट कळेल तेव्हा...'

Sunita Ahuja Comments on Govinda’s Alleged Affair with Marathi Actress: अभिनेत्री सुनिता अहुजाने पती गोविंदा याच्या मराठी अभिनेत्रीसोबत असलेल्या अफेअरवर भाष्य केलय. आजकालच्या मुलींना शुगर डॅडी लागत असल्याचं तिने म्हटलय.
Sunita Ahuja Comments on Govinda’s Alleged Affair with Marathi Actress

Sunita Ahuja Comments on Govinda’s Alleged Affair with Marathi Actress

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

गोविंदा आणि सुनीता आहुजा यांच्या नात्याबद्दल अनेक चर्चा होताना पहायला मिळतात. अशातच काही दिवसापूर्वी दोघांच्या घटस्फोटाबाबत चर्चा रंगली होती. पंरतु गणपतीच्या कार्यक्रमात दोघांनी एकत्र येऊन ही अफवा असल्याचं जाहीर केलं. दरम्यान सुनिता आहुजाने तिच्या नुकत्याच झालेल्या व्लॉगमध्ये गोविंदाच्या मराठी अभिनेत्रीसोबत असलेल्या अफेअरवर भाष्य केलय.'जर ही गोष्ट समोर आली तर कोणाला सोडणार नसल्याचं' सुनिताने म्हटलय.

Loading content, please wait...
Wife
Marathi Actress
Actor
govinda
Entertainment news
Affair News
wife and husband

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com