'आजकाल मुलींना शुगर डॅडी...' सुनिता अहुजा गोविंदाच्या मराठी अभिनेत्रीसोबत अफेअरच्या चर्चेवर म्हणाली...'जेव्हा मला ही गोष्ट कळेल तेव्हा...'

गोविंदा आणि सुनीता आहुजा यांच्या नात्याबद्दल अनेक चर्चा होताना पहायला मिळतात. अशातच काही दिवसापूर्वी दोघांच्या घटस्फोटाबाबत चर्चा रंगली होती. पंरतु गणपतीच्या कार्यक्रमात दोघांनी एकत्र येऊन ही अफवा असल्याचं जाहीर केलं. दरम्यान सुनिता आहुजाने तिच्या नुकत्याच झालेल्या व्लॉगमध्ये गोविंदाच्या मराठी अभिनेत्रीसोबत असलेल्या अफेअरवर भाष्य केलय.'जर ही गोष्ट समोर आली तर कोणाला सोडणार नसल्याचं' सुनिताने म्हटलय. .सुनीताने म्हटलं की, 'आमच्या कुटुंबामध्ये असे अनेक लोक आहेत, जे आम्हा दोघांना वेगळं करण्याच्या मार्गावर आहे. ते विचार करतात की, कसं काय हे कुटुंब इतकं खुश राहू शकतं. परंतु गोविंदाचं चांगल्या लोकांसोबत उठणं-बसणं नाहीय. त्याला वाईट लोकांनी संगत लागलीय. आज माझं कोणतही फ्रेंड सर्कल नाहीय, माझी मुलंच माझे मित्र आहेत.'.गोविंदाच्या मराठी अभिनेत्रीला डेट करण्यावर सुनीता अहुजा म्हणाली की, 'आज कालच्या मुली स्ट्रगल करण्यासाठी सिनेसृष्टीत येतात. परंतु त्यांना शुगर डॅडीची सवय लागते. काही मुली विचार करतात की, याने आपलं घर चालेल. पॉकेट मनी मिळेल. पण जेव्हा मी गोविंदाला कोणत्या मुलीसोबत पकडेल तेव्हा माझा सुद्धा सनी देओलसारखा 5 किलोचा हात आहे.'.पुढे बोलताना सुनिता म्हणाली की, 'खरंच गोविंदाचं कोणत्या मुलीसोबत अफेअर आहे का हे पाहावं लागले. कारण गेल्या अनेक दिवसापासून मी या गोष्टी ऐकतेय. परंतु सगळ्यात वाईट गोष्ट ही आहे की, या वयात, मुलं मोठी झाली असताना, तुम्ही हे सगळं करताय. मुलं सुद्धा कधी कधी विचारतात. तेव्हा ते खोटं बोलतात असं मला वाटतं' असं सुनिता अहुजा म्हणाल्यात.