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धर्मेंद्र यांच्या आठवणीत सनी देओलला कोसळलं रडू, 'बंटवारा 1947' सिनेमाच्या ट्रेलर लॉन्चवेळी अभिनेता झाला भावूक

SUNNY DEOL GETS EMOTIONAL REMEMBERING DHARMENDRA:'बंटवारा 1947' चित्रपटाच्या ट्रेलर लॉन्च सोहळ्यात धर्मेंद्र यांची आठवण होताच अभिनेता सनी देओलला अश्रू अनावर झाले.
SUNNY DEOL

SUNNY DEOL

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

BANTWARA 1947 TRAILER LAUNCH EMOTIONAL MOMENT: बॉलिवूड अभिनेता सनी देओल त्याच्या 'बंटवारा 1947' सिनेमामुळे चर्चेत आहे. नुकताच या सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित झालाय. सिनेमाच्या ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रमात सनी देओलला धर्मेंद्र यांच्या आठवणीत रडू कोसळलं. जेव्हा दिग्दर्शक धर्मेंद्र यांच्याबद्दल बोलायला लागले त्यावेळी सनी देओलच्या डोळ्यात पाणी आलं.

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Actor
Sunny Deol
Entertainment Field
Dharmendra