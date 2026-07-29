धर्मेंद्र यांच्या आठवणीत सनी देओलला कोसळलं रडू, 'बंटवारा 1947' सिनेमाच्या ट्रेलर लॉन्चवेळी अभिनेता झाला भावूक

BANTWARA 1947 TRAILER LAUNCH EMOTIONAL MOMENT: बॉलिवूड अभिनेता सनी देओल त्याच्या 'बंटवारा 1947' सिनेमामुळे चर्चेत आहे. नुकताच या सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित झालाय. सिनेमाच्या ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रमात सनी देओलला धर्मेंद्र यांच्या आठवणीत रडू कोसळलं. जेव्हा दिग्दर्शक धर्मेंद्र यांच्याबद्दल बोलायला लागले त्यावेळी सनी देओलच्या डोळ्यात पाणी आलं..ट्रेलर लॉन्च सोहळ्यात बोलताना दिग्दर्शक संतोषी यांनी सांगितलं की, 'धर्मेंद्र यांनी सिनेमाचे काही भाग पाहिले होते आणि हा सिनेमा नक्की प्रेक्षकांना आवडेल असं त्यांनी म्हटलं होतं' हे शब्द ऐकताच सनी देओलच्या डोळ्यात पाणी आलं. त्यावेळी शबाना आझमी म्हणाल्या, 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी सिनेमात मी धर्मेंद्र यांच्यासोबत काम केलं होतं. आता सनी आणि करणसोबत काम करतेय. फक्त आता बॉबी देओलसोबत काम करणं बाकी आहे' असं त्या म्हणाल्या. .दरम्यान सनीच्या 'बंटवारा 1947' या सिनेमाबद्दल बोलायचं झालं तर हा सिनेमा आई-मुलाच्या नात्यावर आधारित आहे. 'सिनेमा पाहिल्यानंतर प्रत्येकाचं आईवरील प्रेम वाढत जाईल' असा विश्वासही सनीने कार्यक्रमात व्यक्त केलाय. हा सिनेमा १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .'आपल्याला कुठं थांबायचं हे कळलं पाहिजे' अभिनेत्री तेजश्री प्रधान म्हणाली, 'कधी आपले शब्द आपल्यावरच उलटणार'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.