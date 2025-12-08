Premier

धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर सनी देओलची पहिली पोस्ट, हीमॅनचा व्हिडिओ शेअर करत म्हणाला...'मिस यू...'

SUNNY DEOL GETS EMOTIONAL ON DHARMENDRA’S BIRTHDAY: बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांचं 24 नोव्हेंबर रोजी निधन झालं. वाढदिवसाच्या काही दिवस आधीच त्यांनी जगाचा निरोप घेतल्याने देओल कुटुंब आणि बॉलिवूडमध्ये शोककळा पसरली.
Sunny Deol Posts Unseen Video of Dharmendra : बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांचं 24 नोव्हेबर रोजी निधन झालं. त्यांच्या जाण्याने संपुर्ण बॉलिवूड विश्वात शोककळा पसरली. धर्मेंद्र यांनी वयाच्या 89 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. गेल्या काही दिवसापासून देओल कुटुंबीय धर्मेंद्र यांच्या वाढदिवसाची तयारी करत होते. त्यांचा वाढदिवस ते जल्लोषात साजरा करणार होते. मात्र वाढदिवसाच्या काही दिवस आधीच धर्मेंद्र यांचं निधन झालं.

