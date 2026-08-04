'पाकिस्तान माझी मावशी आहे' धर्मेंद्र यांची आठवण काढत सनी देओल म्हणाला...

BANTWARA 1947 MOVIE PROMOTION LATEST NEWS: अभिनेता सनी देओल त्याच्या बटवारा १९४७ या सिनेमामुळे चर्चेत आहे. सध्या तो सिनेमाच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. दरम्यान एका कार्यक्रमादरम्यान त्याला पाकिस्तानाबाबत मत वचारण्यात आलं. यावर त्याने कोणत्याही राजकीय वक्तव्य करण्याचं टाळत वडील धर्मेंद्र यांच्या विधानाची आठवण करून दिली. .कार्यक्रमात पाकिस्तानाविषयी प्रश्न विचारल्यानंतर त्याने स्पष्ट केलं की, 'बंटवारा १९४७' या सिनेमाचं चित्रीकरण पाकिस्तानात नाहीतर भारतात झालं आहे. यावेळी त्याने राजकारणावर भाष्य न करत भारत आणि पाकिस्तानच्या सामायिक इतिहासाचा उल्लेख केला. .सनी म्हणाला, 'आम्ही अशा विषयावर फार बोलत नाही. एकेकाळी संपूर्ण प्रदेश एकच होता. माझे वडील धर्मेंद्र नेहमी म्हणायचे. 'भारत ही माझी आई आहे आणि पाकिस्तान माझी मावशी आहे.' हे तुम्हा सर्वांना माहिती आहे. तसंच आपणही त्यांच्या मताशी कुठेतरी जोडले गेलोत.'.राजकीय मुद्द्यावर त्याने बोलण्यास नकार दिला. तो म्हणाला, 'मी या विषयात अधिक खोलात जाणार नाही. आम्ही कलाकार आणि निर्माते लोक आहोत. आम्हाला कथा आवडते. आम्ही सिनेमे बनवतो. त्या कथांचं राजकीय रंग देणं आम्हाला पसंत नाही. त्यामुळे मी या विषयावर बोलणार नाही.'.दरम्यान सनीचा बटवारा १९४७ हा सिनेमा १६ ऑगस्ट रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात करण देओल, अली फजल आणि अभिमन्यू सिंह हे मुख्य भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. .'त्यांना ओरडायचं ठरवलेलं, पण...' संजीव कुमारला शेवटचंही भेटू शकले नाहीत सचिन पिळगांवकर, म्हणाले... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.