OMG! सनी लियोनीचं घर पाहिलत का? लक्झरी पॅलेस पाहून फराह खान झाली शॉक, करोडों खर्च करून बनवलेलं आलिशान घर

Sunny Leone Home Tour : बॉलिवूड अभिनेत्री सनी लियोनी हिची नेहमीच सोशल मीडियावर चर्चा रंगताना पहायला मिळते. अशातच आता सनी लियोनी तिच्या घरामुळे पुन्हा चर्चेत आलीय. काही दिवसापूर्वी कोरियोग्राफर आणि दिग्दर्शका फराह खान सनी लिओनीच्या घरी गेली होती. अलिशान घर पाहून फराह आणि त्यांचा कुक दिलीप शॉक झाले. .मुंबईतील अंधेरी भागात सनी लिओनीचं अलिशान घर आहे. हे घर तब्बल 16 कोटी रुपयांचं आहे. सनी राहत असलेल्या बिल्डिंगची लॉबी देखील अतिशय मोठी असून ते पाहूनच फराह थक्क झाली होती. सनीच्या घराकडे जाताना फराहला एक सोनेरी दरवाजा दिसला. त्या समोरच सनीचं अलिशान घर होतं. सनीने फारहचं मिठी मारत वेलकम केलं. .घरात प्रवेश करताच मोठा डायनिंग एरिया पाहून फराह थक्क झाली. डाइनिंग एरियासह प्रशस्त लॉबी आणि भिंतीवर असलेले सनीच्या मुलांनी केलेली पेंटिग्जची आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. हे सनीनं घराच्या लॉबीमध्ये एक खास प्रायव्हेट थिएटर सुद्धा तयार केलं होतं. घरातील इतर एरिया सुद्धा वेगळ्या पद्धतीत तयार करण्यात आले होते..मोठी स्क्रीन, आरामदारी सोफे मोठी प्रशस्त बालकनी पाहून फराहचे अक्षरश: डोश उडाले. फरहानं घर पाहून सनीचं कौतूक सुद्धा केलं. यानंतर सनीनं तिच्या घरातून दिसणारा मुंबई शहाराचा व्ह्यू दाखवला. हे पाहून सुद्धा फरहानं थक्क झाली. .यावेळी सनीनं तिचं अलिशान किचन सुद्धा दाखवलं. तिचं आधुनिक पद्धतीतलं किचन दाखवून फराहने तिचं तोंडभरुन कौतूक केलं. यावेळी सनीनं स्वत:च्या हाताने खास फराहसाठी पास्ता सुद्धा बनवला. किचनसोबतच डाइनिंग टेबल आणि सजावटीची सुद्धा फराहने विशेष प्रशंसा केली.