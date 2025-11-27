सुरजची लगीनघाई! घाणा भरण्याचा कार्यक्रम अन् संजनाच्या हातावर रंगली झापुक झुपूकच्या नावाची मेहंदी

Suraj Chavan–Sanjana Gophane Wedding : बिग बॉस मराठी ५ चा विजेता सूरज चव्हाण नेहमीच चर्चेत असतो. सुरजच्या आयुष्यात एका नव्या पर्वाला सुरुवात झाली आहे. लवकरच सुरजच लग्न होणार आहे. तो संजना गोफणे हिच्यासोबत लग्नबंधनात अडकणार आहे. 29 नोव्हेंबरला त्याच्या लग्नाचा बार उडणार असून लग्नापूर्वीच्या विधींना सुरुवात झाली आहे. .दरम्यान सुरजची होणारी बायको संजना हिच्या घरी घाणा भरण्याचा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात संजनानं धमाकेदार डान्स केला. तिच्या डान्सचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या कार्यक्रमात संजना अतिशय सुंदर दिसत होती. तिने हिरव्या रंगाची साडी आणि त्यावर पारंपारिक दागिने परिधान केले होते. तिच्या मेकअप आर्टिस्टने तिचा डान्सचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केलाय. .अशातच सोशल मीडियावर आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. त्या व्हिडिओमध्ये संजनाच्या हातावर सुरजच्या नावाची मेहंदी रंगलेली पहायला मिळतय. संजनाच्या हातावर मेहंदींने 'झापुक झुपूक' असं लिहलं होतं. तसंच हत्ती, मोर अशा बऱ्याच डिझाइन काढण्यात आल्यात होत्या. .दरम्यान सुरज आणि संजनाचं लग्न 29 नोव्हेंबर रोजी सासवड-जेजुरी इथं पार पडणार आहे. संध्याकाळी 6 वाजून 11 मिनिटांनी दोघे लग्नबंधनात अडकणार आहे. सुजर आणि संजनाचं हे लव्ह मॅरेज असून संजना ही सुरजच्या मामाची मुलगी आहे. .Bigg Boss Marathi: 'पारु' मालिकेतील 'ही' अभिनेत्री बिग बॉस मराठीमध्ये दिसणार? एक पोस्टमुळे रंगली चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.