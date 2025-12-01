सुरज चव्हाणची लग्नानंतरची गुळणा-गुळणी बघितली का? व्हिडिओ होतोय तुफान व्हायरल

Suraj Chavan Post-Wedding Ceremonies : बिग बॉस मराठीच्या पाचव्या सीझनचा विजेता सुरज चव्हाण 29 नोव्हेंबर रोजी लग्नबंधनात अडकला आहे. सुरजने त्यांची लहानपणीची मैत्रीण संजनासोबत लग्नगाठ बांधली आहे. त्याचं लग्न अगदी धुमधडाक्यात झालं आहे. आता सुरजच्या लग्नानंतरचे विधी सुरु झाले आहे. देवदर्शनासह हळद उतरवण्याचा कार्यक्रम असे अनेक विधी पार पडलेत. .अशातच आता सुरजचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये सुरज चव्हाणचा गुळणा-गुळणीचा कार्यक्रम सुरु होता. यावेळी पाण्यात अंगठी शोधण्याचा खेळ देखील रंगला. यावेळी सुरजच्या चेहऱ्यावर हळद उतरवताना एक वेगळाच आनंद दिसत होता. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या लग्नाचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. दोघेही लग्नानंतरच्या विधीमध्ये एन्जॉय करताना दिसत होते. .तसंच दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये सुरज आणि संजना जेजुरीला खेडरायाच्या दर्शनासाठी गेलेलं पहायला मिळतय. या व्हिडिओमध्ये परंपरेनुसार सुरजने संजनाला उचलत पायऱ्या चढल्या. मनोभावे त्यांनी खंडेरायाचं दर्शन घेतलं. .सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या दोन्ही व्हिडिओमध्ये संजना आणि सुरज दोघेही एकदम खुश दिसत होते. दोघांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच आनंद दिसत आहे. लग्नांतर हळद उतरवण्यापासून ते देवदर्शनापर्यंत दोघांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसत होतं. दोघांनी लग्नानंतरचे कार्यक्रम आनंदाने साजरे केले आहे. .दरम्यान सुरज संजनाबद्दल बोलायचं झालं तर त्या दोघांचं लव्हमॅरेज झालं आहे. सुरजची बायको संजना ही मामाची मुलगी आहे. सध्या त्यांच्या लग्नाची सोशल मीडियावर बरीच चर्चा रंगली. त्याच्या लग्नाला अनेक सेलिब्रिटींनी उपस्थिती लावली होती. धनंजय पोवार, जान्हवी किल्लेकर, पुरुषोत्तम पाटील हे सगळे कलाकार उपस्थित होते. .टीव्हीवरचे बहिण-भाऊ खऱ्या आयुष्यात झाले नवरा बायको! मराठी अभिनेता अडकला लग्नबंधनात, फोटो चर्चेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.