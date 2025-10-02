Premier

खरंच! ही सुरज चव्हाणची होणारी बायको? व्हिडिओ शेअर करत म्हणाला, 'माझी खरी ...'

Fans Shocked as Suraj Chavan Drops Hint About His Bride: रिलस्टार सुरज चव्हाण यांने त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्याने एका मुलीची झलक दाखवली आहे. तसंच बायको लवकरच दावतो असा तो व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये म्हणालाय.
Fans Shocked as Suraj Chavan Drops Hint About His Bride

Apurva Kulkarni
रिलस्टार सुरज चव्हाण याचा मराठी बिग बॉसनंतर मोठा चाहतावर्ग निर्माण झाला. एका गावातून आलेल्या सुरजने सगळ्यांना शांत केलं. लोकांच्या सपोर्टने आणि चांगल्या खेळीने त्याने बिग बॉसची ट्रॉफी घरी आणली. त्याने बिग बॉस जिंकल्यानंतर एकच चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर त्याचा झापुक झुपूक सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. या सिनेमानंतर सुरजच आयुष्यच बदलून गेलं.

