खरंच! ही सुरज चव्हाणची होणारी बायको? व्हिडिओ शेअर करत म्हणाला, 'माझी खरी ...'

रिलस्टार सुरज चव्हाण याचा मराठी बिग बॉसनंतर मोठा चाहतावर्ग निर्माण झाला. एका गावातून आलेल्या सुरजने सगळ्यांना शांत केलं. लोकांच्या सपोर्टने आणि चांगल्या खेळीने त्याने बिग बॉसची ट्रॉफी घरी आणली. त्याने बिग बॉस जिंकल्यानंतर एकच चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर त्याचा झापुक झुपूक सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. या सिनेमानंतर सुरजच आयुष्यच बदलून गेलं. .दरम्यान काही दिवसापूर्वी सुरजने लवकरच लग्न करणार असल्याची आनंदाची बातमी चाहत्यांना दिली. त्याच्या या बातमीनंतर सोशल मीडियावर सुरजच्या बायको कोण? अशी चर्चा रंगू लागली. यावेळी त्याने बायकोसोबतचे फोटो, व्हिडिओ शेअर केले. परंतु बायकोचा चेहरा मात्र लपवून ठेवला. अशातच आता सुरजने त्यांच्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओनंतर 'बापरे खरंच ही सुरजची बायको असेल का?' असा प्रश्न चाहत्यांना पडलाय..सुरज चव्हाणने त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्याने लग्न ठरल्याच्या बातमीच्या वेळी शेअर केलेल्या व्हिडिओप्रमाणे एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये सुरजसोबत एक मुलगी दिसत आहे. त्या व्हिडिओतील मुलीप्रमाणेच या व्हिडिओमधल्या मुलीने कपडे घातलेले पहायला मिळताय. त्यामुळे चाहत्यांना हीच सुरजची बायको असल्याची शंका निर्माण झालीय. .सुरज चव्हाणने शेअर केलेल्या व्हिडिओला लाखोचे लाईक्स आलेलं पहायला मिळतय. एका तासात लाखो युजर्सने हा व्हिडिओ पाहिला होता. दरम्यान सुरज चव्हाणने व्हिडिओ शेअर करत त्याच्या कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'टाईमपास वीडियो आहे माझी खरी लवकरचं दावतो' असं लिहलय. .नेटकऱ्यांच्या सुरजच्या व्हिडिओला अनेक कमेंट्स येताना पहायला मिळतय. सुरजच्या आयुष्यात येणाऱ्या मुलीचं नाव छकुली असल्याचं काहींनी म्हटलय. तर अनेकांनी खरी बायको लवकर दाखव अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर सुरजचीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय.