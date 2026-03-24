'मला अल्लू अर्जुनसोबत काम करायचं' सुरज चव्हाणने व्यक्त केली इच्छा, म्हणाला...'मी त्याचा सारखा एकदाच पण टॉप...'

1. बिग बॉस मराठी विजेता सुरज चव्हाणने अल्लू अर्जुनसोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली. 2. 'हॉट सीट टॉक्स' या युट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने ही इच्छा बोलून दाखवली. 3. सुरजला दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीत काम करण्याची खूप इच्छा आहे. 4. त्याला अल्लू अर्जुनचा अभिनय आवडतो आणि त्याच्यासोबत काम करण्याची इच्छा आहे. 5. सुरजने सांगितले की, त्याचा लूक दाक्षिणात्य लोकांसारखा आहे..BIGG BOSS MARATHI WINNER SURAJ: बिग बॉस मराठीच्या ५ व्या सीझनमध्ये सुरज चव्हाणने घरातील खेळी आणि स्वभावाने विजेता ठरला. बिग बॉसच्या यशानंतर सुरज घराघरात पोहचला आणि त्याचा मोठा चाहतावर्ग निर्माण झाला. बिग बॉस संपताच केदार शिंदे यांनी त्यांच्यासोबत एक सिनेमाही बनवला. बिग बॉस मराठीनंतर सूरज चव्हाणने 'झापुक झुपूक' सिनेमात मुख्य भूमिका साकारली. .दरम्यान अशातच आता सुरज चव्हाणने अल्लू अर्जुनसोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केलीय. सुरजने नुकतीच 'हॉट सीट टॉक्स' या युट्यूब चॅननला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना सुरुजने त्याची इच्छा बोलून दाखवली . तो म्हणाला की, 'मला दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीत काम करण्याची इच्छा आहे. मला तिकडचे सिनेमे, अॅक्शन खुप आवडतात. बिग बॉसच्या घरात कोणीतरी मला जंगली म्हटलं होतं. मी गावठी आहे. त्यामुळे मी कोणाला आवडत नाही.'.पुढे त्याला दाक्षिणात्य सिनेमातील कोणता अभिनेता आवडतो? असं विचारण्यात आलं. त्यावर बोलताना सूरज म्हणाला की, 'मला अल्लू अर्जुन हा अभिनेता खुप आवडतो. मला भविष्यात त्याच्यासोबत काम करण्याची इच्छा आहे. तो एकच सिनेमा करतो पण तो भारी करतो. माझं सुद्धा तसंच आहे मी एकदा काम करतो आणि ते ही टॉपचं करतो. आईची इच्छा असली की सगळं मनासारखं होतं' .'माझा लूक सुद्धा दाक्षिणात्य लोकांसारखा आहे. सयाजी शिंदेशी काही संपर्क झाला, एकदा त्यांच्याशी ओळख झाली की, दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीत नक्की जाईन. मला असं वाटतय ते मला ओळखत असतील एकदा का त्यांचा नंबर मिळाला तर माझं काम सुद्धा होऊन जाईल' असही मुलाखतीत बोलताना सुरज म्हणाला.