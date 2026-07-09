'बाघाचं पात्र साकारून आता पाठ दुखतेय' तारक मेहतामधील तन्मय वेकारिया म्हणाला, 'मी सरळ उभा सुद्धा राहू शकत नाहीय...'

TMKOC ACTOR TANMAY VEKARIA TALKS ABOUT HEALTH ISSUES: 'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' ही लोकप्रिय मालिका सध्या चर्चेत आहे. या मालिकेतील अनेक कलाकार मालिका सोडून निघून गेले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मालिका प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. दरम्यान अशातच मालिकेतील बाघाची भूमिका साकारणारा अभिनेता तन्मय वेकारिया याने त्यांच्या भूमिकेबाबत आणि शारीरिक त्रासाबाबत खुलासा केलाय. अनेक वर्ष बाघाचं पात्र साकारून पाठदुखीचा त्रास सुरु झाल्यानं त्याने म्हटलय..नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तन्मय म्हणाला की, 'इतकी वर्ष बाघाची भूमिका साकारल्यानंतर आता सरळ उभं राहिलं तरी पाठीत वेदना होतात. पण मला माझी भूमिका फार आवडते. एकदा मी बाघा बनलो की, मी त्रास, दुखणं वगैरे सगळं विसरून जातो. मी नेहमी आनंदाने सेटवर जातो. तिथं वातावरण खुप पॉझिटिव्ह आणि उत्साही आहे. त्यामुळे मी मात्र अधिक मनोरंजक सादर करण्याचा प्रयत्न करतो.'.दरम्यान २४ जून रोजी त्याच्या वडिलांचं निधन झालं होतं. त्यानंतर तन्मयने काही दिवसांनी वडिलांसोबतच्या आठवणीचाएक व्हिडिओ सुद्धा शेअर केला होता.'वडिल हे गुरु तसंच आयुष्यातील मोठे मार्गदर्शक होते' असं त्यांने म्हटलं होतं. सेटवरचा भावूक झालेला त्याचा एक व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला होता. .'टीव्ही माध्यम कमी दर्जाचं वाटायचं' रिमा लागूंच्या मालिकेसाठी आलेली ऑफर सचिन पिळगांवकरांनी नाकारली होती, म्हणालेले... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.