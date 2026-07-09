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'बाघाचं पात्र साकारून आता पाठ दुखतेय' तारक मेहतामधील तन्मय वेकारिया म्हणाला, 'मी सरळ उभा सुद्धा राहू शकत नाहीय...'

BAGHA FAME TANMAY VEKARIA SAYS HE CANNOT STAND STRAIGHT:'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' मालिकेतील बाघा फेम अभिनेता तन्मय वेकारिया यांनी त्यांच्या आरोग्याबाबत मोठा खुलासा केला आहे.
TMKOC Fame Tanmay Vekaria

TMKOC Fame Tanmay Vekaria

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

TMKOC ACTOR TANMAY VEKARIA TALKS ABOUT HEALTH ISSUES: 'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' ही लोकप्रिय मालिका सध्या चर्चेत आहे. या मालिकेतील अनेक कलाकार मालिका सोडून निघून गेले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मालिका प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. दरम्यान अशातच मालिकेतील बाघाची भूमिका साकारणारा अभिनेता तन्मय वेकारिया याने त्यांच्या भूमिकेबाबत आणि शारीरिक त्रासाबाबत खुलासा केलाय. अनेक वर्ष बाघाचं पात्र साकारून पाठदुखीचा त्रास सुरु झाल्यानं त्याने म्हटलय.

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