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Video: ‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’ फेम सुंदरलाल कॅमेऱ्यासमोरच ओक्साबोक्शी रडू लागला! नेमकं काय घडलं?

TAARAK MEHTA FAME MAYUR VAKANI VIDEO: ‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’ फेम मयूर वकानी राजस्थानमधील पुष्कर येथे पितृतर्पण विधी करताना भावुक झाला. वडिलांच्या आठवणीत अश्रू अनावर झाल्याचा त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
MAYUR VAKANI

MAYUR VAKANI EMOTIONAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SUNDARLAL AKA MAYUR VAKANI VIRAL VIDEO: 'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' या लोकप्रिय कॉमेडी मालिकेतील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतं. जेठालाल, भिडे, बिबिता तसंच सुंदरलालला सुद्धा प्रेक्षक आवडीने पाहतात. सुंदरलालची भूमिका अभिनेते मयूर वकानी साकारत आहे. जेठालाल आणि सुंदरलाल यांच्यातील कॉमेडी भांडणं प्रेक्षकांना खळखळून हसवतात. परंतु नेहमी हसवणारा सुंदरलाल सध्या एका वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आलाय. सोशल मीडियावर त्याचा ढसाढसा रडतानाचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय.

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