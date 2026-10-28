Video: ‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’ फेम सुंदरलाल कॅमेऱ्यासमोरच ओक्साबोक्शी रडू लागला! नेमकं काय घडलं?

SUNDARLAL AKA MAYUR VAKANI VIRAL VIDEO: 'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' या लोकप्रिय कॉमेडी मालिकेतील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतं. जेठालाल, भिडे, बिबिता तसंच सुंदरलालला सुद्धा प्रेक्षक आवडीने पाहतात. सुंदरलालची भूमिका अभिनेते मयूर वकानी साकारत आहे. जेठालाल आणि सुंदरलाल यांच्यातील कॉमेडी भांडणं प्रेक्षकांना खळखळून हसवतात. परंतु नेहमी हसवणारा सुंदरलाल सध्या एका वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आलाय. सोशल मीडियावर त्याचा ढसाढसा रडतानाचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .नेमकं काय घडलं?माहितीनुसार, मयूर वकानी हा नुकताच राजस्थानमधील पुष्कर इथं गेला होता. तिने त्याने पुष्कर धाम मंदिरात दर्शन घेतलं. यावेळी त्याने पूर्वजांच्या स्मरणार्थ पितृतर्पण विधीही केला. याच महिन्यात त्याने आणि बहीण दिशा वकानीने वडिलांना गमावलं होतं. त्यामुळे त्यांच्या आठवणीत तो भावुक झाल्याचं बोललं जातय. .मयूर वकानीने पुष्करमधील तीर्थराज ब्रह्मा मंदिरात जाऊन चतुर्मुखी ब्रह्मदेव आणि माता गायत्री यांचं दर्शन घेतलं. त्यानंतर पूर्वजांच्या स्मरणार्थ विधी करताना तो भावुक झाल्याचं व्हिडीओमध्ये दिसत आहे. विधी करताना वडिलांच्या आठवणीत तो ओक्साबोक्शी रडू लागला. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .तारक मेहता का उल्टा चष्मा’ या मालिकेत दिशा वकानीने दयाबेनची भूमिका साकारली होती. दिशा आणि मयूर हे पडद्यावर बहीण-भावाची भूमिका साकारत असले, तरी खऱ्या आयुष्यातही ते सख्खे बहीण-भाऊ आहेत..नेहमी आपल्या विनोदी अभिनयाने प्रेक्षकांना हसवणाऱ्या मयूर वकानीचा हा भावुक व्हिडीओ पाहून चाहतेही हळहळ व्यक्त करत आहेत. सध्या त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .पुरस्कार सोहळ्यात समर-स्वानंदीचा जबरदस्त परफॉर्मन्स! पायाला गंभीर दुखापत असतानाही तेजश्रीचा उत्साह पाहून चाहते भारावले, video viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.