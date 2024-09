Premier

Bhavya Gandhi : टप्पूच्या इमेजमध्ये अडकून पडायचं नाहीये , पुष्पा इम्पॉसिबल मधील निगेटिव्ह भूमिकेबद्दल भव्य गांधी झाला व्यक्त

Tappu aka Bhavya Gandhi Opens Up About His Comeback In Hindi Television : 'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' मधील टप्पू म्हणजेच भव्य गांधी पुष्पा इम्पॉसिबल मालिकेत निगेटिव्ह भूमिकेत दिसणार आहे. या भूमिकेविषयी तो एका मुलाखतीमध्ये व्यक्त झाला.