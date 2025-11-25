तेजश्री प्रधानचा 61 वर्षीय अभिनेत्यासोबत रोमान्स, लंडनच्या गुलाबी थंडीतील व्हिडिओ, ट्रेलर चर्चेत

मराठी चित्रपटसृष्टीतील अतिशय लोकप्रिय अभिनेत्री तेजश्री प्रधान सध्या 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. मालिकेतील समर आणि स्वानंदी प्रेक्षकांच्या घरातील एक भाग झाले आहेत. तेजश्री तिच्या अभिनयाच्या करिअरबरोबरच वयक्तिक आयुष्यामुळे सुद्धा चर्चेत असते. अशातच आता तेजश्रीला एक नवा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. या सिनेमामध्ये तिने 61 वर्षीय अभिनेता अजिंक्य देवसोबत रोमॅन्स केलेलं पहायला मिळतय. .नुकतच 'असा मी अशी मी' सिनेमाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या सिनेमामध्ये एक अनोखी प्रेमाची गोष्ट दाखवण्यात येणार आहे. या ट्रेलरमध्ये अजिंक्य देव एका फोटोग्राफरच्या भूमिकेत दाखवण्यात आलाय, तर दुसरीकडे अभिनेत्री तेजश्री प्रधान एका परिपक्व अशी मुलगी दाखवण्यात आली आहे. जी लंडनमध्ये स्वत:ची ट्रॅव्हल एजन्सी चालवते. दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात पडलतात आणि नंतर एक अनपेक्षित वळण येतं. तेव्हा तेजश्री अजिंक्यला सोडून दूर जाते. असं या ट्रेलरमध्ये दाखवण्यात आलंय..परंतु या ट्रेलरमध्ये तेजश्री आणि अजिंक्यचा रोमान्सही दाखवण्यात आला आहे. हे पाहून चाहत्यांनी आश्चर्यही व्यक्त केलय. ६१ वर्षांचा अजिक्य या सिनेमामध्ये अगदीत तरुण पहायला मिळताय. देखणा, स्टायलिश आणि थोडासा कॅसानोव्हा स्वभाव असं पात्र अजिंक्यचं दाखवण्यात आलं आहे. सध्या सोशल मीडियावर दोघांची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .'असा मी अशी मी' या सिनेमाचं संपुर्ण चित्रिकरण लंडनमध्ये झालं आहे. त्यामुळे या सिनेमामध्ये प्रत्येक सीन विशेष आहे. मराठी सिनेमामध्ये पहिल्यांदाच इतक्या ग्रँड स्केलवर चित्रिकरण झाल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. त्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर या सिनेमाची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. या सिनेमात नेहमीप्रमाणे तेजश्रीचा एक वेगळा अंदाज दाखवण्यात आला आहे. .दरम्यान 'असा मी अशी मी' हा सिनेमा येत्या 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमाचं दिग्दर्शन अमोल शेटगे यांनी केलं आहे. तर तेजश्री अजिंक्यसोबत या सिनेमात माधव देवचके, संजय मोने, यशश्री मसुरकरसह इतर अनेक प्रसिद्ध कलाकार पहायला मिळणार आहे. .Dharmendra: सदाबहार 'हि मॅन'! भावुक धर्मेंद्रची मारधाड करणारा गरम धरम अशी इमेज कधी बनली ? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.