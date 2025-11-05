'मला डेस्टिनेशन वेडिंग...' लग्नाबद्दल तेजश्री प्रधानने दिली प्रतिक्रिया, म्हणाली...'बघायला येणारी मुलं....'

तेजश्री प्रधान सध्या वीण दोघांतली ही तुटेना या मालिकेमुळे घराघरात पोहचली आहे. मालिकेत ती मुख्य नायिकेची भूमिका साकारत आहे. या मालिकेत स्वानंदीची भूमिका ती साकारत आहे. सध्या मालिकेत स्वानंदी आणि समर यांचा लग्नसोहळा सुरू आहे. अशातच तेजश्रीनं खऱ्या आयुष्यात लग्न करण्याबद्दल प्रतिक्रिया दिलीय. .'वीण दोघांतली ही तुटेना' या मालिकेत सध्या शाही विवाहसोहळा सुरु आहे. काही दिवसातच स्वानंदी आणि समर लग्नबंधनात अडकणार आहे. या मालिकेतील लग्नसोहळ्यातील शुटिंग गोव्यातच झालय. मराठी मालिका विश्वात पहिल्यांदाच समुद्रकिनारी डेस्टिनेशन वेडिंग सुरु आहे. दरम्यान अशातच तेजश्री आणि सुबोधने एका युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली..या मुलाखतीमध्ये त्यांनी मालिकेतील अनेक किस्स्यावर गप्पा मारल्या. यावेळी दोघांच्या वयक्तिक आयुष्याबद्दल सुद्धा प्रश्न विचारण्यात आलं. तसंच सुबोधला त्याच्या लग्नाबद्दलचे किस्से विचारण्यात आले. यावेळी तेजश्रीला 'तुला लग्न कसं करायचं? साधं की डेस्टिनेशन वेडिंग?' असं विचारण्यात आलं. .या प्रश्नावर उत्तर देताना तेजश्री प्रधान म्हणाली की, 'अरे बापरे ! हा तर फार पुढचा प्रश्न आहे. याबाबत मी अजून विचारच नाही केला.' परत तिला प्रश्न विचारण्यात आला की, 'लग्न कधी करणार आहे?' यावर ती म्हणाली की, 'लवकरच बघू... पण तुम्ही कोणत्याही खोट्या बातम्या पसरवू नका... माझ्याकडे येणारी सिंगल मुलं सुद्धा अरे हिचं ठरलं म्हणून वापस जातील' असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली. .दरम्यान या सगळ्या सुबोधला प्रश्न विचारण्यात आला की, 'तु कोणाच्या लग्नासाठी जास्त उत्सुक आहेस?' त्यावर सुबोध म्हणाला की, 'मी तेजश्रीच्या लग्नासाठी जास्त उत्सुक आहे. तिचं लग्न ठरल्यावर आम्ही पुन्हा गोव्यात येऊ, तिच्या डेस्टिनेशन वेडिंगसाठी' तेव्हा तेजश्री नाही... असं म्हणाली....4 लाखांचं केसर फक्त पाच रुपयांच्या पॅकेटमध्ये ? दिशाभूल करणाऱ्या पानमसाल्याच्या जाहिरातीमुळे सलमान अडचणीत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.