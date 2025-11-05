Premier

'मला डेस्टिनेशन वेडिंग...' लग्नाबद्दल तेजश्री प्रधानने दिली प्रतिक्रिया, म्हणाली...'बघायला येणारी मुलं....'

Tejashri Pradhan Opens Up About Her Wedding Plans: ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ मालिकेत स्वानंदीच्या भूमिकेत झळकणारी अभिनेत्री तेजश्री प्रधानने खऱ्या आयुष्यातील लग्नाबद्दल खुलासा केला. मुलाखतीत तिने लग्नावर दिलेलं उत्तर ऐकून चाहते थक्क झालेत.
Tejashri Pradhan Opens Up About Her Wedding Plans

Tejashri Pradhan Opens Up About Her Wedding Plans

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

तेजश्री प्रधान सध्या वीण दोघांतली ही तुटेना या मालिकेमुळे घराघरात पोहचली आहे. मालिकेत ती मुख्य नायिकेची भूमिका साकारत आहे. या मालिकेत स्वानंदीची भूमिका ती साकारत आहे. सध्या मालिकेत स्वानंदी आणि समर यांचा लग्नसोहळा सुरू आहे. अशातच तेजश्रीनं खऱ्या आयुष्यात लग्न करण्याबद्दल प्रतिक्रिया दिलीय.

Loading content, please wait...
marriage
Marathi Actress
wedding ceremony
actress
marriage ceremony
Entertainment news
Tejashree Pradhan
wedding shoot
Celebrity
Marathi Serial TRP
Tejashri Pradhan traditional look

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com