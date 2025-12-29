साऊथ सुपरस्टार थलपती विजयने केली निवृत्तीची घोषणा, 'जय नायकन' शेवटचा सिनेमा असणार, म्हणाला...

THALAPATHY VIJAY RETIRES FROM ACTING: मनोरंजन विश्वातून एक धक्कादायक बातमी समोर आलीय. दाक्षिणात्य अभिनेता थलपती विजयनं अभिनयातून निवृत्ती होण्याची घोषणा केलीय. त्याच्या या घोषणानंतर चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. विजयचा तामिळ सिनेसृष्टीत मोठा चाहतावर्ग आहे. रजनीकांत, कमल हसन यांच्यानंतर विजयचा नाव घेतलं जायचं. त्याला पाहण्यासाठी लाखोंची गर्दी व्हायची. .अशातच ३३ वर्षांच्या यशस्वी करिअरनंतर विजयने सिनेसृष्टीतून निवृत्त होण्याची घोषणा केलीय. त्याचा 'जय नायकन' हा शेवटचा सिनेमा जानेवारीमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाच्या ऑडिओ लॉन्च कार्यक्रमात विजय खूप भावूक झाला होता. यावेळी त्याने निवृत्त होणार असल्याचं सर्वांना सांगितलं. अभिनयातून निवृत्ती होत राजकारणाकडे लक्ष केंद्रित करणार असल्याचं त्याने म्हटलंय. .त्याने गेल्यावर्षी 'तामिळगा वेत्री कळघम' नावाचा स्वत:चा राजकीय पक्ष स्थापन केलाय. तसंच तो २०२६ च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याच्या तयारीत आहे. कार्यक्रमात बोलताना विजय म्हणाला की, 'माझ्यासाठी सध्या फक्त एकच गोष्ट महत्त्वाचं आहे. लोक मला पाहण्यासाठी सिनेमागृहात येतात. रांगेत उभे राहतात. म्हणूनच मी पुढील ३०-३३ वर्ष त्यांच्यासाठी रांगेत उभे राहयला तयार आहे.'.पुढे बोलताना विजय म्हणाला, 'मला पहिल्या दिवसापासून टिकेचा सामना करावा लागला होता. परंतु माझे चाहते सुरुवातीपासून माझ्या सोबत होते. पुढेही राहतील.' अशा भावना त्याने व्यक्त केल्यात. .विजयने वयाच्या १० व्या वर्षी त्याच्या सिनेसृष्टीतील करिअरला सुरुवात केली होती. वयाच्या १८ व्या वर्षी तो मुख्य भुमिकेसह थीरपू सिनेमातून समोर आला. तेव्हापासून वजयने अनेक सुपरहिट सिनेमे केले. त्याच्या निवृत्तीच्या घोषणेनंतर अनेक चाहत्यांनी नाराजी व्यक्त केलीय..अभिनेता प्रसाद जवादेला मातृशोक, कर्करोगाच्या आजारामुळे आईचं दु:खद निधन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.