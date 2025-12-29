Premier

साऊथ सुपरस्टार थलपती विजयने केली निवृत्तीची घोषणा, 'जय नायकन' शेवटचा सिनेमा असणार, म्हणाला...

SOUTH SUPERSTAR THALAPATHY VIJAY ANNOUNCES RETIREMENT FROM CINEMA : थलपती विजय, तामिळ सिनेमातील एक मोठा सुपरस्टार, ३३ वर्षांच्या करिअरनंतर सिनेमातून निवृत्ती घेऊन राजकारणात प्रवेश करत आहे.
THALAPATHY VIJAY RETIRES FROM ACTING: मनोरंजन विश्वातून एक धक्कादायक बातमी समोर आलीय. दाक्षिणात्य अभिनेता थलपती विजयनं अभिनयातून निवृत्ती होण्याची घोषणा केलीय. त्याच्या या घोषणानंतर चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. विजयचा तामिळ सिनेसृष्टीत मोठा चाहतावर्ग आहे. रजनीकांत, कमल हसन यांच्यानंतर विजयचा नाव घेतलं जायचं. त्याला पाहण्यासाठी लाखोंची गर्दी व्हायची.

