थलपती विजयच्या घराला बॉम्बने उडवण्याची धमकी; तब्बल 3 तास पोलिसांचं सर्च ऑपरेशन, मेलद्वारे दिली धमकी

Vijay Thalapathy: तामिळनाडूचे सुपरस्टार आणि राजकीय नेता थलपति विजयच्या घराला बॉम्बने उडवण्याची धमकी देण्यात आलीय. TVKचे प्रमुख थलपति विजय यांना केंद्र सरकारने Y+ सुरक्षा दिली आहे. परंतु चेन्नईच्या नीलांकराई इथल्या कपालीश्वर नगर स्थित त्याच्या घरावर बॉम्ब टाकण्याची धमकी देण्यात आली. ही धमकी ऐकताच एकच खळबळ उडाली आहे. सोशल मीडियावर सुद्धा ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. .दरम्यान ही धमकी येताच बॉम्ब एक्सपर्ट्सची टीम अभिनेता विजयच्या घरी पोहचली होती. पाळीव कुत्र्यांच्या मदतीने कुठे बॉम्ब ठेवला आहे का? याचा तपास करण्यात आलाय. या तपासानंतर ही पोकळ धमकी असल्याचं समोर आलं. विजयच्या घराला उडवण्याची धमकी एका मेलद्वारे देण्यात आली होती. परंतु लक्षात आली की, हे कोणतीही मजा घेण्यासाठी केलं होतं..परंतु धमकी देणाऱ्या अज्ञात व्यक्तीचा पोलिस शोध घेत आहेत. या बातमीनंतर चित्रपट सृष्टी, चाहते आणि सर्वसामान्य जनतेमध्ये काळजी निर्माण झाली होती. या धमकीनंतर विजयच्या घरावर पोलिसांचा पाहरा वाढण्यात आलाय. तसंच बॉम्ब निरोधक उपायांची सोय करण्यात आली आहे. परंतु विजयच्या चाहत्यांनी बातमी कळताच काळजी व्यक्त केलीय. .पोलिसांनी सांगितलं की, अभिनेता आणि राजकीय नेता विजयला गुरुवारी एक मेल आला. या मेलमध्ये नीलांकरई स्थित घरामध्ये बॉम्ब ठेवल्याचं सांगण्यात आलं. जेव्हा तपास करम्यात आला तेव्हा ती धमकी खोटी निघाली. पोलिसांनी सांगितलं की, जेव्हा विजयच्या घरात बॉम्ब आहे ही बातमी कळली, त्यावेळी लगेच आम्ही सकाळी सकाळी बॉम्ब निरोधक पथकासोबत विजयच्या घरी पोहचलो. परंतु तिथं काही मिळाले नाही. .मलायका आरोराने अरबाजच्या लेकीला दिल्या शुभेच्छा? स्टोरी केली शेअर, नेटकरी म्हणाले...'हिला झालं तरी काय'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.