थलपती विजयच्या घराला बॉम्बने उडवण्याची धमकी; तब्बल 3 तास पोलिसांचं सर्च ऑपरेशन, मेलद्वारे दिली धमकी

Thalapathy Vijay’s Chennai Home Gets Bomb Threat: तामिळनाडू सुपरस्टार आणि राजकीय नेता थलपती विजयच्या घराला बॉम्बने उडवण्याची धमकी देण्यात आली. विजयला मेलद्वारे ही धमकी आली होती. दरम्यान पोलिसांनी आता विजयच्या घराची सुरक्षा वाढवलीय.
Vijay Thalapathy: तामिळनाडूचे सुपरस्टार आणि राजकीय नेता थलपति विजयच्या घराला बॉम्बने उडवण्याची धमकी देण्यात आलीय. TVKचे प्रमुख थलपति विजय यांना केंद्र सरकारने Y+ सुरक्षा दिली आहे. परंतु चेन्नईच्या नीलांकराई इथल्या कपालीश्वर नगर स्थित त्याच्या घरावर बॉम्ब टाकण्याची धमकी देण्यात आली. ही धमकी ऐकताच एकच खळबळ उडाली आहे. सोशल मीडियावर सुद्धा ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली.

