8 वर्षापूर्वीच CM होणार हे विजयला माहित होतं? थलापतीच्या विजयानंतर गाडीची नंबरप्लेट व्हायरल

THALAPATHY VIJAY CM 2026 PREDICTION?: दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील सुपरस्टार विजय उर्फ थलपती विजय याने 2026 च्या तामिळनाडू निवडणुकीत मोठा विजय मिळवला आहे. त्यांच्या या विजयानंतर आता त्याच्या जुन्या सिनेमातील एक क्लिप मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. २०१८ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या सिनेमाच्या क्लिपमध्ये विजयने २०२६ मध्ये सीएम होणार असल्याची आधीच भविष्यवाणी केल्याचं बोलंल जातय. सध्या सोशल मीडियावर त्या सीनेमातील क्लीप मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतेय. .2018 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या सरकार या सिनेमात विजय याच्या गाडीच्या नंबर प्लेटवर TN 07 CM 2026 असा नंबर पहायला मिळतय. सिनेमा प्रदर्शित झालेला त्यावेळी या नंबरप्लेटकडे सहसा कोणाचं लक्ष गेलं नव्हतं. परंतु आता राजकीयविजयामुळे तो सीन पुन्हा चर्चेत आला आहे. अनेक चाहत्यांनी याला भविष्यवाणी म्हटलय, तर अनेकांनी याला केवळ एक योगायोग असल्याचं म्हटलंय. सध्या त्या सीनची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .सरकार या सिनेमात विजयने एका प्रामाणिक आणि धाडसी नेत्याची भूमिका साकारली होती. जो व्यवस्थेविरुद्ध उभा राहून लोकांच्या हक्कासाठी लढताना पहायला मिळतो. याच सिनेमात तो मुख्यमंत्री होण्याच्या संदर्भ ही दाखवण्यात आला होता. त्यामुळे आता हा सीन विजयच्या वास्तव्य आयुष्याची जोडला जातोय. .थलपती विजय याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यामुळे त्याच्या प्रत्येक गोष्टीला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळताना पहायला मिळतोय. इन्स्टाग्राम, ट्वीस्टर, युट्यूबर सध्या या सीनचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. तर अनेकांनी विजयचा मार्ग आधीच ठरलेला होता असं म्हणत व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करताना पहायला मिळताय.