एवढी गर्दी की, 'थलपती' विजय कोसळला, जीवघेण्या प्रसंगातून थोडक्यात बचावला, viral video

THALAPATHY VIJAY FALLS IN CROWD VIRAL VIDEO: साऊथ सुपरस्टार थलपती विजयच्या एका व्हायरल व्हिडिओने सोशल मीडियावर धक्काच दिला आहे. विजय चेन्नई विमानतळावर चाहत्यांच्या गर्दीत पडला पण बॉडीगार्ड्सच्या मदतीने त्याचा जीव वाचला.
साऊथचा सुपरस्टार थलापती विजय सध्या चर्चेत आहे. त्याने एका कार्यक्रमात सिनेसृष्टीतून निवृत्त होण्याची घोषणा केली. त्याच्या सिनेसृष्टी सोडण्याच्या निर्णयाने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केलीय. त्याचा शेवटचा सिनेमा 'जन नायकन' हा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. याच दरम्यान विजयसोबत एक धक्कादायक घटना घडलीय. तो मलेशियाहून परत येत असताना त्याला पाहण्यासाठी चाहत्यांनी मोठी गर्दी केली होती. गर्दी इतकी होती की, बॉडीगार्डला सुद्धा गर्दी आवरत नव्हती. त्याचवेळी विजयचा तोल गेला आणि तो खाली पडला.

