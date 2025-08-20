Premier

सायलीला आठवणार तिचा भुतकाळ! अर्जुनच्या बालपणींच्या आठवणीमुळे सायलीची स्मृती परत येणार? ठरलं तर मग मालिकेत नवा ट्विस्ट

Tharala Tar Maga new promo shows Sayali recalling her past after Arjun tells childhood story: स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय मालिका ‘ठरलं तर मग’मध्ये आता मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळत आहे. नवीन प्रोमोमध्ये अर्जुन आणि सायली बाहेर फिरत असताना अर्जुन तिला आपल्या बालपणीच्या आठवणी सांगतो.
Tharala Tar Maga new promo shows Sayali recalling her past after Arjun tells childhood story
Tharala Tar Maga new promo shows Sayali recalling her past after Arjun tells childhood storyesakal
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 ‘ठरलं तर मग’ मालिकेत अर्जुनच्या बालपणीच्या आठवणींमुळे सायलीला भूतकाळ आठवायला लागतो.

2 नवीन प्रोमोमध्ये सायलीला तिची खरी ओळख आठवल्याचे संकेत दाखवले आहेत.

3 या ट्विस्टनंतर प्रिया आणि साक्षीच्या गोष्टीत मोठा बदल होण्याची शक्यता वाढली आहे.

Loading content, please wait...
marathi
Marathi Actress
Actor
actress
marathi actor
Marathi Serial
jui gadkari
Promotion
Entertainment news
Tharla Tar Mag

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com