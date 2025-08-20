सायलीला आठवणार तिचा भुतकाळ! अर्जुनच्या बालपणींच्या आठवणीमुळे सायलीची स्मृती परत येणार? ठरलं तर मग मालिकेत नवा ट्विस्ट

1 ‘ठरलं तर मग’ मालिकेत अर्जुनच्या बालपणीच्या आठवणींमुळे सायलीला भूतकाळ आठवायला लागतो.2 नवीन प्रोमोमध्ये सायलीला तिची खरी ओळख आठवल्याचे संकेत दाखवले आहेत.3 या ट्विस्टनंतर प्रिया आणि साक्षीच्या गोष्टीत मोठा बदल होण्याची शक्यता वाढली आहे..ठरलं तर मग मालिकेत एक नवा ट्विस्ट समोर आलाय. मालिकेत सध्या प्रिया आणि साक्षी दोघी कारावासाची शिक्षा भोगत आहेत. मालिकेत ज्यादिवशी दहीहंडीचा सण साजरा होत असताना मधुभाऊ सुभेदारांच्या घरात शोधाशोध करत असतात. त्यात त्यांना सायलीचा बालपणीचा फोटो सापडतो, आणि त्यांना खरी तन्वी प्रिया नसून सायलीच असल्याचं समजतं. हे सत्य नागराज सांगायला जाण्यापासून रोखतो आणि मधुभाऊवर हल्ला करतो. पण त्यापूर्वी ते अर्जुनला सायलीचं आई-वडील जिवंत असल्याचं सत्य सांगतात. त्यामुळे अर्जुन सायलीच्या भूतकाळाचा शोधतोय..दरम्यान आता मालिकेत नवा ट्विस्ट आलेलं पहायला मिळतय. स्टार प्रवाहने ठरलं तर मग मालिकेचा नवीन प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये ज्यामध्ये सायली आणि अर्जुन बाहेर घालवत असतात. तेव्हा अर्जुन सायलीला त्याच्या बालपणीच्या आठवणी सांगत असतो. समोर दोन लहान मुलं खेळत असताना तो बोलतो की, मी आणि तन्वी लहान असताना असंच खेळाचं. भेळ खायचो, एकत्र अभ्यास करायचो हे पाहून सायलीला अचानक भुतकाळ आठवतो..हा प्रोमो पाहून आता प्रेक्षकांना या मालिकेची उत्सुकता लागली आहे. सायलीला सत्य आठवल्यानंतर प्रियाच्या अडचणी वाढणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तर आजच्या भागात अर्जुन कुसुमताईला मधु भाऊंनी सायलीच्या आई-वडिलांबद्दल सांगितलेलं सत्य सांगतो. .FAQs.‘ठरलं तर मग’ मालिकेत सायलीला काय आठवतंय? अर्जुनने बालपणीच्या आठवणी सांगितल्यावर सायलीला तिचा भूतकाळ आठवायला लागतो..सध्याच्या कथेत प्रिया आणि साक्षी कुठे आहेत?दोघीही कारावासाची शिक्षा भोगत आहेत.. नागराजने मधुभाऊंवर का हल्ला केला?सायलीचा खरा फोटो आणि सत्य बाहेर येऊ नये म्हणून..“बाबांनी सीसीटीव्हीमध्ये पकडलं!” बेडरुममध्ये मित्रासोबत असताना असं काय घडलं? वडिलांनी जान्हवी कपूरला दिली मोठी शिक्षा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.