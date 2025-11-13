ओ हमदम सुनियो रे! ठरलं तर मग मालिकेतील सायलीच्या अर्जुनचा भन्नाट डान्स, व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले...

ठरलं तर मग मालिका गेल्या अनेक वर्षापासून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. गेल्या ३ वर्षापासून ही मालिका टीआरपीमध्ये नंबर वनवर आहे. या मालिकेतील पात्र सध्या प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले आहेत. सायली आणि अर्जुनची केमिस्ट्री तर प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ चर्चेत आला आहे. मालिकेतील अर्जुन म्हणजेच अमित भानुषालीने बॉलिवूडमधील 23 वर्ष जुन्या गाण्यावर भन्नाट डान्स केलाय. सध्या त्याच्या डान्सचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .अमित भानुशालीने सेटवरच्या मेकअप रुममध्ये भन्नाट डान्स केलाय. त्याने त्याच्या डान्सचा व्हिडिओ त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केला आहे. तसंच व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये 'माझं शुटिंग पुर्ण झाल्यावर केलेला डान्स' असं त्याने लिहलय. अमित हा खऱ्या आयुष्यात मल्टी टॅलेंटेड तर आहेत. पण तो त्याच्या साधेपणासाठी सुद्धा ओळखला जातो. .अनेक मुलाखतीमध्ये अमितने सांगितलं आहे की, तो छान गाणे गातो, डान्स सुद्धा छान करतो. तसंच त्याचं स्वत:चं एक युट्यूब चॅनल सद्धा आहे. मालिकेचं शुटिंग सांभाळून तो आपली आवड उत्तम प्रकारे जपतो. .अमितने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये विवेक ओबेरॉय याच्या साथिया सिनेमातील गाण्यावर डान्स केला आहे. या सिनेमातील रोमँटिंक गाणं 'ओ हमदम सुनियो रे' यावर तो भन्नाट डान्स करताना दिसत आहे. त्याच्या डान्सला प्रेक्षकांची पसंती मिळाली असून नेटकरी त्यांच्या डान्सचं तोंडभरून कौतूक करताना पहायला मिळताय. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .अमितने शेअर केलेल्या व्हिडिओला चाहत्यांच्या अनेक कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. मालिकेतील चैतन्यने सुद्धा कमेंट करत 'हा मेकअप रुम कुठेतरी पाहिल्यासारखं वाटतोय' अशी कमेंट केलीय. तर अनेक चाहत्यांनी त्याच्या डान्सचं कौतूक केलय. अभिनेत्री माधुरी पवारने सुद्धा 'अय्यो... भारी डान्स' अशी कमेंट्स सुद्धा केलीय. .Viral Video: यारी असावी तर जय-विरू सारखी! जिगरी मित्राला भेटायला धर्मेंद्र यांच्या घरी स्वत: गाडी चालवत पोहचले बिग बी अमिताभ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.