Premier

The Family Man S3 Trailer: फॅमिली मॅन 3 चा ट्रेलर रिलीज, तिवारी पुन्हा धमाकेदार भूमिकेत

Family Man New Season Trailer : Manoj Bajpayee Returns as Srikant Tiwari: ‘द फॅमिली मॅन 3’ चा ट्रेलर रिलीज झाला असून या सीझनमध्ये श्रीकांत तिवारीला “मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल” घोषित करण्यात आलं आहे. यावेळी संकट फक्त देशावरच नाही, तर त्याच्या कुटुंबावरही आहे.
The Family Man S3 Trailer: Manoj Bajpayee Returns as Srikant Tiwari

The Family Man S3 Trailer: Manoj Bajpayee Returns as Srikant Tiwari

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

अॅमेझॉन प्राईम व्हिडिओवर 'द फॅमिली मॅन सीझन 3' चा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आलाय. या सीरिजमध्ये मनोज बाजपेयी पुन्हा एकदा एस. के. तिवारीच्या पात्रामध्ये प्रेक्षकांना पहायला मिळणार आहे. परंतु यावेळी गोष्टी थोडी वेगळी असणार आहे. कारण यंदाच्या सीझनमध्ये एस. के. तिवारी यांना मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल म्हणून घोषित केलं जाणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता या नव्या सीझनची उत्सुकता लागली आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
Actor
Manoj Bajpayee
bollywood actor
Entertainment news
celebrities
Celebrity
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com