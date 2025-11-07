The Family Man S3 Trailer: फॅमिली मॅन 3 चा ट्रेलर रिलीज, तिवारी पुन्हा धमाकेदार भूमिकेत

अॅमेझॉन प्राईम व्हिडिओवर 'द फॅमिली मॅन सीझन 3' चा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आलाय. या सीरिजमध्ये मनोज बाजपेयी पुन्हा एकदा एस. के. तिवारीच्या पात्रामध्ये प्रेक्षकांना पहायला मिळणार आहे. परंतु यावेळी गोष्टी थोडी वेगळी असणार आहे. कारण यंदाच्या सीझनमध्ये एस. के. तिवारी यांना मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल म्हणून घोषित केलं जाणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता या नव्या सीझनची उत्सुकता लागली आहे. .ट्रेलरमध्ये दाखवण्यात आलं आहे की, श्रीकांत यावेळी शिकारी नाहीतर स्वत: शिकार झाला आहेत. एवढच नाहीतर त्याच्या समोर यावेळी जयदीप अहलावत आणि निमरत कौर उभे असलेलं पहायला मिळणार आहे. यंदाच्या सीझनमध्ये फक्त भारतावर नाहीतर श्रीकांतच्या कुटुंबावर संकंट ओढावलं आहे. त्यामुळे यंदाचा सीझर धमाकेदार असणार आहे. .राज आणि डीके यांचा बनवलेला हा सीझन 21 नोव्हेंबर रोजी अमेझॉन प्राईम व्हिडिओवर प्रदर्शित होणार आहे. यामध्ये मनोज बाजपेयी, जयदीप अहलावत आणि निमरत कौन सोबतच शारिब हाश्मी, प्रियमणी, आश्लेषा ठाकूर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी आणि गुल पनाग यासारखे कलाकार पहायला मिळणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता या नव्या सीझनची उत्सुकता लागली आहे. .राज आणि डीके यांनी सांगितलं की, 'द फॅमिली मॅन 3' मध्ये श्रीकांत याच्या प्रोफेशनल आणि वयक्तिक आयुष्यात संकंट येणार आहे. एकीकडे रुक्मा आणि मीरा सारख्या खतरनाक खलनायक त्यांची वाट पाहत आहेत, तर दुसरीकडे त्याचा परिवारसोबत त्यांना पळून जावं लागतय. .मनोज बाजपेयी यांनी सांगितलं की, 'गेल्या चार वर्षात मला प्रत्येक जण एक प्रश्न विचारतोय की, श्रीकांत तिवारी कधी येणार आहे? शेवटी आता त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं आहे. पहिल्यापेक्षाही यंदाचं सीझन तितकच दमदार, खरतनाक आणि मेजदार असणार आहे.'.Katrina Kaif baby boy: मुलगा झाला रे! विकी कौशल आणि कतरिनाला पुत्ररत्न, सोशल मीडियावर पोस्ट टाकत म्हणाले...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.