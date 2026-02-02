‘द केरळ स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड’मधील प्रमुख महिला कलाकारांचे कॅरेक्टर पोस्टर्स प्रदर्शित

Entertainment News : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील उत्कृष्ट दिग्दर्शक व निर्माते म्हणून ओळखले जाणारे विपुल अमृतलाल शाह यांनी प्रेक्षकांच्या स्मरणात कायम राहतील अशी भक्कम कारकीर्द उभी केली आहे. आंखें, नमस्ते लंडन, सिंग इज़ किंग, फोर्स, कमांडो: अ वन मॅन आर्मी आणि हॉलिडे: अ सोल्जर इज़ नेवर ऑफ ड्युटी यांसारख्या चित्रपटांतून त्यांच्या धाडसी विषयांची निवड आणि प्रभावी कथनशैली स्पष्टपणे दिसून येते.द केरळ स्टोरी च्या माध्यमातून शाह यांनी पुन्हा एकदा त्यांच्या निर्भीड चित्रपटनिर्मितीची साक्ष दिली. या चित्रपटाला दुर्मीळ “ब्लॅक स्वान इव्हेंट” असे संबोधले गेले, दोन राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आणि तो आजवरच्या सर्वाधिक प्रभावी चित्रपटांपैकी एक ठरला..हीच परंपरा पुढे नेत, विपुल अमृतलाल शाह आता द केरळा स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड या सिक्वेलसह परत येत आहेत, जो पहिल्या भागापेक्षा अधिक गडद, अधिक खोल आणि अधिक अस्वस्थ करणारा ठरण्याचे आश्वासन देतो. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंग यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या या चित्रपटाने टीझर प्रदर्शित होताच प्रचंड चर्चा निर्माण केली असून, आणखी एक थरकाप उडवणारी आणि वास्तवाला भिडणारी कथा समोर येणार असल्याची झलक दिली आहे..चित्रपटाच्या प्रदर्शनाआधी, निर्मात्यांनी प्रमुख महिला कलाकार — उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा आणि अदिती भाटिया — यांच्या कॅरेक्टर पोस्टर्सचे अनावरण केले आहे. हे दृश्य अत्यंत भयावह आणि अस्वस्थ करणारे आहेत. प्रत्येक पोस्टरमध्ये कलाकाराचा तीव्र क्लोज-अप दाखवण्यात आला आहे, ज्यात चेहऱ्याचा अर्धा भाग बुर्क्यात लपलेला असून केवळ अश्रूंनी भरलेला एक डोळा दिसतो, तर उरलेल्या अर्ध्या भागावर जखमा आणि वाहणारे अश्रू स्पष्टपणे जाणवतात. ही ठळक प्रतिमा त्यांच्या पात्रांनी भोगलेल्या न सांगता येणाऱ्या यातनांची झलक देतात आणि ही कथा प्रेक्षकांना त्यांच्या कम्फर्ट झोनच्या कितीतरी पलीकडे घेऊन जाणार असल्याचे सूचित करतात..पोस्टर्स शेअर करताना निर्मात्यांनी लिहिले, द केरळा स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड ही तीन हिंदू मुलींची अस्वस्थ करणारी कथा आहे, ज्या तीन मुस्लिम तरुणांच्या प्रेमात पडतात आणि त्यानंतर त्यांचे आयुष्य भीती व मानसिक आघातांच्या गर्तेत अडकते. हे नाते हळूहळू एका लपलेल्या आणि योजनाबद्ध धार्मिक धर्मांतराच्या कटाचा पर्दाफाश करते..द केरळा स्टोरीच्या प्रचंड प्रभावानंतर — ज्याने आपल्या निर्भीड कथानकामुळे संपूर्ण देश हादरवून सोडला — हा सिक्वेल आणखी सीमा ओलांडण्याचे वचन देतो: आरामाच्या पलीकडे, मौनाच्या पलीकडे आणि नकाराच्या पलीकडे. कामाख्या नारायण सिंग यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेला द केरळा स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड हा चित्रपट विपुल अमृतलाल शाह यांनी निर्मित केला असून, आशिन ए. शाह सहनिर्माते आहेत. सनशाइन पिक्चर्सच्या बॅनरखाली तयार झालेला हा चित्रपट 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे..Video : सावळ्याची जणू सावलीमध्ये गुरु-शिष्यांमध्ये रंगणार संगीताची जुगलबंदी ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.