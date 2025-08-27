Premier

'द ट्रायल'मुळे सोनाली कुलकर्णीची सर्वत्र चर्चा, प्रभावी राजकारणीच्या अभिनयात काजोलशी टक्कर

Sonali Kulkarni Joins Kajol in The Trial 2 | Political Twist Unveiled: ‘द ट्रायल’च्या दुसऱ्या सीझनमध्ये अभिनेत्री काजोलसोबत मराठी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी झळकणार आहे. नुकताच प्रदर्शित झालेल्या ट्रेलरमध्ये सोनाली एक दमदार राजकारणी म्हणून प्रेक्षकांसमोर आली आहे.
Sonali Kulkarni Joins Kajol in The Trial 2 | Political Twist Unveiled
Sonali Kulkarni Joins Kajol in The Trial 2 | Political Twist Unveiledesakal
Apurva Kulkarni
Updated on
1 द ट्रायल २ मध्ये काजोलसोबत मराठी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीची एन्ट्री.

2 सोनाली कुलकर्णी एक दमदार राजकारणीच्या भूमिकेत झळकणार आहे.

3 काजोलच्या वकील व्यक्तिरेखे आणि सोनालीच्या राजकारणातील टक्कर प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणार आहे.

