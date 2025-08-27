'द ट्रायल'मुळे सोनाली कुलकर्णीची सर्वत्र चर्चा, प्रभावी राजकारणीच्या अभिनयात काजोलशी टक्कर

1 द ट्रायल २ मध्ये काजोलसोबत मराठी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीची एन्ट्री.2 सोनाली कुलकर्णी एक दमदार राजकारणीच्या भूमिकेत झळकणार आहे.3 काजोलच्या वकील व्यक्तिरेखे आणि सोनालीच्या राजकारणातील टक्कर प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणार आहे..वेबसीरिजच्या जगतात मोठी नावे उतरू लागली आहेत. त्यात अभिनेत्री काजोल हिने ‘द ट्रायल’ या सीरिजमधून ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही आपली छाप सोडली होती. वकील नोयोनिका सेनगुप्ता म्हणून तिने पहिल्या सीझनमध्ये प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले. .या यशानंतर दुसरा सीझन प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे, मात्र यावेळी विशेष आकर्षण ठरणार आहे मराठी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी. ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून त्यामध्ये सोनाली कुलकर्णी एक प्रभावी राजकारणी म्हणून दिसत आहे. तिची आणि काजोलची स्क्रीनवरची टक्कर हा या सीझनचा प्रमुख आकर्षण बिंदू ठरण्याची शक्यता आहे. .एका बाजूला नोयोनिका न्यायासाठी लढताना दिसणार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला राजकारणाच्या खेळात सोनाली कुलकर्णीची व्यक्तिरेखा रंग भरणार आहे. पहिल्या सीझनच्या अखेरीस नोयोनिकाचा पती जिशू राजकारणात पाऊल टाकताना दिसला होता. आता या सगळ्या घडामोडींमध्ये नोयोनिका वैयक्तिक आयुष्य आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्या यांचा ताळमेळ कसा साधते, तसेच सोनाली कुलकर्णीच्या भूमिकेमुळे कथानकाला कोणते वळण मिळते, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. ‘द ट्रायल २’ ही मालिका १९ सप्टेंबर रोजी जिओ सिनेमा हॉटस्टारवर प्रदर्शित होत आहे..FAQs.द ट्रायल २ कधी प्रदर्शित होणार आहे?द ट्रायल सीझन २ ही मालिका १९ सप्टेंबर रोजी जिओ सिनेमा हॉटस्टारवर प्रदर्शित होणार आहे..सोनाली कुलकर्णीची भूमिका काय आहे?सोनाली कुलकर्णी मालिकेत एक प्रभावी राजकारणी म्हणून झळकणार आहे..या मालिकेत काजोलची भूमिका काय आहे?काजोल नोयोनिका सेनगुप्ता या वकिलाच्या भूमिकेत दिसणार आहे..पहिल्या सीझनमध्ये काय घडलं होतं?पहिल्या सीझनच्या अखेरीस नोयोनिकाचा पती जिशू राजकारणात पाऊल टाकताना दाखवला गेला होता..लता मंगेशकर यांनी बाथरुममध्ये रेकॉर्ड केलं 'मुगल-ए-आजम'सिनेमातील 'हे' गाणं, 105 वेळा झाला गाण्यात बदल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.