गोळीबारात ड्रायव्हर जखमी, टायगरने स्वत: कार चालवत नेलं रुग्णालयात; खाली न उतरताच स्टेअरिंग घेतलं हातात, VIDEO VIRAL

मुंबईत जुहू परिसरात बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळीबाराच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. दुचाकीवरून आलेल्या तीन अज्ञातांकडून अचानक गोळीबार करण्यात आला. यात सुदैवाने टायगर श्रॉफला गोळी लागलेली नाही. मात्र टायगरचा ड्रायव्हर आणि एक रिक्षावाला यात जखमी झाले आहेत. या घटनेचे अनेक फोटो आणि व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. गोळीबाराच्या घटनेनंतर गोंधळ उडाला असतानाच टायगर श्रॉफने प्रसंगावधान राखत जखमी ड्रायव्हरला स्वत: कार चालवत रुग्णालयात नेलं. .टायगर श्रॉफ रविवारी सायंकाळी जुहूतील फुटबॉल ग्राउंडवर खेळण्यासाठी गेला होता. त्यानंतर बाहेर पडत असताना त्याच्या कारवर दोघांनी ५ राऊंड फायर केले. एका हल्लेखोराची बंदूक जॅम झाल्यानं पुढील अनर्थ टळला. गोळीबाराच्या या घटनेनंतर हल्लेखोर दुचाकीवरून पळून गेले..गोळीला गोळीने उत्तर द्यावंच लागेल, जशास तशी कारवाई करणार; टायगरला भेटीनंतर एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया.गोळीबाराच्या घटनेत टायगर श्रॉफचा ड्रायव्हर जखमी झाला. या घटनेनंतर टायगर श्रॉफ कारमधून बाहेर आला आणि त्याने चालकाला बाजूला बसवलं. यावेळी बाहेर न उतरता टायगरने आतल्या आतच सीट बदलली आणि ड्रायव्हिंग सीटवर बसला. त्याने जखमी ड्रायव्हला घेऊन हॉस्पिटल गाठलं. घटनास्थळी रक्ताचे डाग दिसून आले आहेत. दरम्यान, टायगरला गोळी लागली नसली तरी गनपावडरमुळे त्याला भाजलं असल्याचं सांगण्यात येतंय..टायगर श्रॉफच्या कारवर झालेल्या गोळीबाराची जबाबदारी लॉरेन्स बिश्नोई गँगने घेतलीय. याबाबत दावा करणारी पोस्टही सोशल मीडियावर करण्यात आलीय. या पोस्टची पडताळणी पोलीस करत असून एकाला ताब्यात घेतलं आहे. मुंबई पोलीस आता हल्लेखोराचा शोध घेत आहेत. यासाठी विशेष पथके रवाना करण्यात आली आहेत..हल्लेखोरांनी पळून जाण्यासाठी वापरलेली दुचाकीही पोलिसांनी जप्त केलीय. ही दुचाकी मुंबईतील असून त्याच्या आधारे शोध घेण्यात येतोय. आरोपी अंधेरीतून ट्रेनने पुढे गेले असावेत अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येतेय. पोलीस आता रेल्वे आणि बस स्थानकांवरील सीसीटीव्हीच्या आधारे तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.