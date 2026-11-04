तर १५- २० वर्षांपूर्वीच आई गेली असती... आईच्या आठवणीत ढसाढसा रडला TMKOC चा मराठमोळा अय्यर; म्हणाला- मी घर घेतलं तेव्हा...

'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' हा कार्यक्रम आज घराघरात लोकप्रिय आहे. या मालिकेतील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांच्या आवडीचं आहे. प्रत्येक पात्राची या शो मध्ये वेगळी जागा आहे. यातीलच एक गाजलेलं पात्र म्हणजे सुब्रमण्यम अय्यर. या मालिकेत हे पात्र मराठमोळा अभिनेता तनुज महाशब्दे साकारतोय. तनुज मराठी आहे हे अनेकांना ठाऊक नाही. आता नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत तनुजने आईच्या आठवणी सांगितल्या. आणि तिच्या आठवणी सांगताना तो प्रचंड भावुक झाला. इतका की त्याच्या डोळ्यातून अश्रूंच्या धारा लागल्या. .लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत तनुज म्हणाला, 'अभिनेता होण्याचं स्वप्न मी लहानपणीच पाहिलेलं. बालपणापासून मी छोट्या छोट्या नाटकात भूमिका करायचो, स्किट करायचो. मी आयुष्यात खूप स्ट्रगल केलं आहे. त्यासाठी आई वडिलांची साथ होती. आई मला काही वर्षांपूर्वी सोडून गेली. पण तिच्या आशीर्वादाने माझा प्रवास सुरू आहे. बघुया कस काय होतंय. पण मला वाटतं की मी आता पर्यंत जे काम केलं आहे ते आईच्या आशीर्वादाने लोकांना खूप आवडलंय, त्यामुळे ते उपकार मी कधीही विसरणार नाही. माझ्या या कॅरेक्टरला त्यांनी एवढं मोठं केलं, मला साथ दिली.' .तो पुढे म्हणाला, 'तिची वेळ आलेली त्यामुळे ती निघून गेली पण मला कधी कोणी तिच्याबद्दल विचारलं की मला तिची खूप आठवण येते. आई म्हणजे आई... आई सारखं दुसरं कोणीच नाही... कधीच नाही! कितीपण मी मजा केली, नवीन घरात शिफ्ट झालो तेव्हा तिथे आईचा फोटो आधी लावला. कारण हे तिचं घर आहे माझं नाही. नवीन गाडी घेतली आधी तिचं नाव घेतलं म्हटलं ही गाडी तुझी आहे माझी नाही. माझ्या आईचं आणि माझं एवढं कनेक्शन होतं. माझी तिने सर्व हौस पूर्ण केली.'.तनुज पुढे म्हणाला, 'पण असितभाईंचे खूप आभार कारण तिला जो आजार होता त्यावर उपचार करण्यासाठी माझ्याकडे एवढे पैसे नसते तर 15 ते 20 वर्षांपूर्वीच आई गेली असती. पण तो आजार होता, कसा काय झाला, माझ्या नशिबात हे सगळं कसं आलं, काय माझं नशीब! पण 10-12 वर्ष मी काढली, त्रास झाला पण तो मॅनेज करण्याजोगा होता. ती चालायची, फिरायची, बोलायची सर्व काही करायची. तिला लीव्हर सिरोसीसचा आजार होता. आम्ही लीव्हर ट्रान्सप्लांटसाठी जात होतो पण ती वेळ आली नाही. ती त्या आधी गेली.'.उगीच मारायचे, चिमटे काढायचे... लक्ष्मीकांत बेर्डेंच्या 'त्या' स्वभावाबद्दल उदय टिकेकरांचा खुलासा; 'शुभमंगल सावधान'च्या सेटवर काय घडायचं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.