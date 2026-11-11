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दिव्यांका त्रिपाठी राहत असलेल्या इमारतीला भीषण आग; मुलांना घेऊन बाहेर पडली, घटनेबद्दल म्हणाली, 'आम्ही वाचलो, पण धनपत अंकल...'

DIVYANKA TRIPATHI SHARES EMOTIONAL POST AFTER DIWALI BUILDING FIRE: अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठीच्या इमारतीला दिवाळीच्या आदल्या रात्री भीषण आग लागली. दिव्यांका आणि कुटुंबीय बचावले, मात्र सुरक्षा रक्षक धनपत अंकल यांचा मृत्यू झाला. अभिनेत्रीने भावुक पोस्ट शेअर केली.
DIVYANKA TRIPATHI BUILDING FIRE

DIVYANKA TRIPATHI BUILDING FIRE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी हिच्यासोबत एक धक्कादायक घटना घडली आहे. दिवाळीच्या आदल्या रात्री दिव्यांका राहत असलेल्या इमारतीला भीषण आग लागली. या घटनेत दिव्यांका आणि तिचं कुटुंब थोडक्यात बचावलं. परंतु या आगीत इमारतीमधील एका सुरक्षा रक्षकाचा मृत्यू झालाय. दिव्यांकाने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत नेमकं काय घडलं? याबाबत माहिती दिली आहे.

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