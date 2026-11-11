दिव्यांका त्रिपाठी राहत असलेल्या इमारतीला भीषण आग; मुलांना घेऊन बाहेर पडली, घटनेबद्दल म्हणाली, 'आम्ही वाचलो, पण धनपत अंकल...'

मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी हिच्यासोबत एक धक्कादायक घटना घडली आहे. दिवाळीच्या आदल्या रात्री दिव्यांका राहत असलेल्या इमारतीला भीषण आग लागली. या घटनेत दिव्यांका आणि तिचं कुटुंब थोडक्यात बचावलं. परंतु या आगीत इमारतीमधील एका सुरक्षा रक्षकाचा मृत्यू झालाय. दिव्यांकाने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत नेमकं काय घडलं? याबाबत माहिती दिली आहे. .दिव्यांकाने आपल्या पोस्टमध्ये लिहलं की, 'दिवाळीच्या आदल्या रात्री इमारतीला भीषण आग लागली. त्या रात्री संध्याकाळी आम्हाला बाहेर जायचं होतं. परंतु काही कारणामुळे बाहेर जाणं कॅन्सल झालं. परंतु आग लागल्याचं समजताच घरातील कर्मचाऱ्यांसोबत सुरक्षितपणे आम्ही बाहेर पडलो.'.'या घटनेनंतर आम्ही आमच्या एका मित्राच्या घरी गेलो. सुरुवातीला मोठ्या संकाटातून सगळे वाचले असं वाटलं. परंतु काही वेळानं इमारतीतील सुरक्षा रक्षक धनपत अंकल यांच्या मृत्यूची बातमी समजली आणि मोठा धक्का बसला. ही बातमी खरी नसावी अशी प्रार्थना आम्ही करत होतो' .धनपत अंकल यांच्या आठवणी सांगताना दिव्यांका भावुक झाली. तिने पोस्टमध्ये लिहलं की, "काही व्यक्ती निघून गेल्यानंतर आयुष्यात अशी शांतता निर्माण होते, जी कधीच पूर्णपणे संपत नाही. आम्ही आमच्या मुलांना पहिल्यांदा घरी घेऊन आलो, तेव्हा त्यांचे सर्वात आधी स्वागत धनपत अंकल यांनी केले होते. ते आमच्या इमारतीचे सुरक्षा रक्षक होते." असं तिने पोस्टमध्ये म्हटलय. .बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ अन् आता थेट ऑस्करची तयारी! गोंधळसोबत रणबीर कपूरच्या 'रामायण'ची 99 व्या पुरस्कारांसाठी दावेदारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.