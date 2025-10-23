Khushi Mukherjee: ना ट्रोलिंगची भीती, ना पोलिसांची... प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा मुंबईच्या रस्त्यावर जोरदार राडा! पाहा व्हायरल Video

खुशी मुखर्जी ही अशा टीव्ही अभिनेत्रींपैकी एक आहे, जी सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्याची एकही संधी सोडत नाही. दररोज खुशी मुखर्जी असे काही करते ज्यामुळे तिच्या चाहत्यांमध्ये खळबळ उडते. लोक दिवाळीच्या सणाचा आनंद घेण्यात व्यस्त असताना खुशी मुखर्जीने पुन्हा एकदा गोंधळ घातला आहे. यावेळी तिने पोलिसांनाही फटकारले आहे. .खुशी मुखर्जीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये खुशी मुखर्जी रस्त्यावर फटाके फेकताना दिसत आहे. खरं तर, खुशी मुखर्जी दिवाळीसाठी सामान खरेदी करण्यासाठी घराबाहेर पडली होती. यादरम्यान रस्त्यावर कोणीतरी तिच्या गाडीला धडक दिली. या घटनेमुळे खुशी मुखर्जीचा पारा चढला. यानंतर तिने फटाके विक्रेत्याशी भांडण सुरू केले..Sushant Singh Rajput case : सुशांत सिंग राजपूत मृत्यू प्रकरणात रिया चक्रवर्तीला ‘CBI’कडून क्लीन चिट, मात्र आता....खुशी मुखर्जीने फटाके घेतले आणि रस्त्यावर फेकू लागली. ते फेकताना ती 'दिवाळी साजरी करा' असे म्हणत असल्याचे दिसत आहे. दुचाकीवरून आलेल्या एका पोलिसाने तिला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. पण तिने त्याचे ऐकले नाही. कृत्यामुळे तिच्यावर दुकानदारही संतापले होते. व्हिडिओमध्ये एक माणूस "जर ती थांबली नाही तर तिला फक्त मारहाण केली जाईल" असे म्हणत असल्याचे दिसून येते. व्हिडिओमध्ये लोक खुशी मुखर्जीला शिवीगाळ करताना दिसत आहेत. मुखर्जीने दावा केला की, फटाके विकणे देखील बेकायदेशीर आहे..समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये खुशी मुखर्जी रस्त्यावर उभी राहून रागावलेली दिसत आहे. अभिनेत्रीने गुलाबी साडी घातली आहे. तिची गाडी बाजूला उभी आहे. व्हिडिओमध्ये खुशी म्हणत असल्याचे ऐकू येते, "तू माझ्या गाडीला धडक दिलीस, आता मी बघते तू दिवाळी कशी साजरी करतेस." ती बाजूला असलेल्या दुकानाबाहेर ठेवलेले फटाके उचलते आणि फेकायला सुरुवात करते. खुशी वारंवार म्हणत असल्याचे ऐकू येते, "हे फटाके बंदी आहेत, मग तू ते का विकत आहेस?".तेवढ्यात, एक पोलीस अधिकारी येतो आणि या प्रकरणावर चर्चा करतो. खुशी सांगते की, एका रिक्षाचालकाने त्यांच्या दुकानासमोर तिच्या गाडीला धडक दिली. दुकानदार म्हणतो, "ती आमची जबाबदारी नाही." पोलिसांनी समजावून सांगूनही, खुशी नकार देते आणि फटाके फेकते. ज्यामुळे दुकानाचे नुकसान होते. तिच्या मागून येणाऱ्या लोकांचे आवाज ऐकू येतात, "तिला निघून जाण्यास सांगा, नाहीतर त्याला मारहाण होईल.".Premachi Goshta 2 Review: मैत्री, प्रेम आणि भावनिक नात्याचा सर्वांगसुंदर कलाविष्कार, कसा आहे ललितचा 'प्रेमाची गोष्ट २' सिनेमा?.खुशी मुखर्जीचा हा व्हिडिओ रातोरात सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा पसरला. तेव्हापासून लोक तिच्यावर टीका करत आहेत. लोक म्हणतात की, ती दिवाळीतही प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. काहींनी तिच्या कपड्यांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. लोक म्हणतात की, खुशी मुखर्जी प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाईल. खुशी मुखर्जी पोलिसांनाही घाबरत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.