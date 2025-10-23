Premier

Khushi Mukherjee: ना ट्रोलिंगची भीती, ना पोलिसांची... प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा मुंबईच्या रस्त्यावर जोरदार राडा! पाहा व्हायरल Video

Khushi Mukherjee Firecrackers Viral Video: बोल्ड स्टाईल आणि अनोख्या ड्रेसिंग सेन्ससाठी ओळखली जाणारी अभिनेत्री खुशी मुखर्जी अलीकडेच मुंबईच्या रस्त्यांवर भांडताना दिसली. खुशी एका दुकानाबाहेर ठेवलेले फटाके उचलून फेकताना दिसत आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

खुशी मुखर्जी ही अशा टीव्ही अभिनेत्रींपैकी एक आहे, जी सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्याची एकही संधी सोडत नाही. दररोज खुशी मुखर्जी असे काही करते ज्यामुळे तिच्या चाहत्यांमध्ये खळबळ उडते. लोक दिवाळीच्या सणाचा आनंद घेण्यात व्यस्त असताना खुशी मुखर्जीने पुन्हा एकदा गोंधळ घातला आहे. यावेळी तिने पोलिसांनाही फटकारले आहे.

