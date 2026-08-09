‘पँट वर करता येत नाही का?’ अभिनेत्रीचा लूक पाहून नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल; Viral Video

NIA SHARMA TROLLED FOR HER BOLD FASHION LOOK: टीव्ही विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री निया शर्मा ही तिच्या फॅशनमुळे नेहमीच चर्चेत असते. अशातच तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये तिची अजब फॅशन पाहून नेटकऱ्यांनी तिला ट्रोल केलय. अनेकांनी तिने घातलेल्या कपड्यांमुळे तिच्यावर नाराजीही व्यक्त केलीय. .निया मुंबईतील अंधेरी परिसरात गाडीतून उतरत पापाराझींसमोर पोझ देत होती. यावेळी तिने व्हाईट क्रॉप्ड टी-शर्टसोबत ब्लॅक लोराईज जॉगर्स घातली होती. तिच्या पँटची वेस्टलाईन खाली असल्याने तिच्या काळ्या रंगाच्या इनरचा भाग दिसत होता. हे तिने फॅशन म्हणून स्टाईल केली होती. तसंच यावेळी तिने केस मोकळे ठेवले होतो आणि हातात एक बॅग देखील होती. .परंतु सोशल मीडियावर तिच्या पॅन्टची आणि लूकची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट करत तिला ट्रोल केलय. एकाने लिहलं की, 'पँट वर करता येत नाही का?' तर दुसऱ्याने लिहलं की, 'पँट उपर करो' तर अनेकांनी 'ही असली कसली फालतू फॅशन' म्हणत तिला ट्रोल केलय. .निया शर्मा तिच्या बोल्ड फॅशनसाठी ओळखली जाते. याआधीही तिला कपड्यावरून ट्रोल गेलं होतं. परंतु तिने त्या ट्रोलिंगचा तिच्यावर कोणताच परिणाम होत नसल्याचं सांगितलं. फॅशनसह ती तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे सुद्धा चर्चेत आहे. सिकंदर सिंहसोबत डेट करत असल्याच्याही गेल्या काही दिवसांपासून बोललं जातय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.